Després de tres eleccions autonòmiques en què el PP ha recuperat una immensa majoria dels vots que en els últims anys se’n van anar a Ciutadans, la formació d’Alberto Núñez Feijóo comença a centrar-se en les municipals del proper maig, entenent que aquest resultat serà la veritable avantsala de les generals. L’èxit d’Andalusia ha suposat un revulsiu intern absolut i la convicció dels territoris és que tindrà efectes directes en tots els ajuntaments pel que fa a l’enfonsament dels taronges i el fre a Vox.

El PP ja treballa a ple rendiment, especialment la vicesecretaria de Coordinació Autonòmica i Local que dirigeix Pedro Rollán, en una anàlisi detallada de les aliances que populars i taronges van teixir el 2019. L’estudi s’estén als ajuntaments de tot Espanya on el 2019 hi va haver coalicions entre populars i taronges. El càlcul general és que poden recuperar el 80% del vot.

A Andalusia s’ha vist amb claredat en totes les províncies. Els 15 punts de vot respecte el 2018 que Ciutadans va perdre se’n van anar gairebé de manera íntegra a la papereta de Juanma Moreno. El transvasament, com ja es va veure a Madrid i Castella i Lleó, és automàtic. Com també és cert, reconeixen en la direcció del PP, que el 3% que va continuar apostant pel taronja Juan Marín (gairebé 121.000 vots) no anirà a parar mai als populars. És una xifra molt petita que a Andalusia no ha tingut efecte, però que en altres llocs d’Espanya contribueix a les restes de la llei electoral que fan ballar un escó moltes vegades.

Tot i això, la certesa amb què treballa el PP és l’enfonsament total de Cs. Compta amb què en les municipals del 2023 seran poquíssims els dirigents que puguin sobreviure i que, finalment, ho faran excepcionalment els que tinguin una marca pròpia. Totes les mirades es dirigeixen a Begoña Villacís. És una de les poques referències de Cs que en el PP sí que veuen amb capacitat de resistir amb tres o quatre regidors.