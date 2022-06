Arrossegats per terra per col·locar-los en una esplanada; colpejats amb porres alguns que miren d’aixecar-se; prèviament, trets de pots de fum contra una multitud confusa i en plena allau... Les imatges apòcrifes de la tragèdia que va viure la tanca fronterera de Melilla pel costat marroquí recullen el moment més terrible de la gestió marroquina de la immigració il·legal subsahariana des que aquest país i Espanya van reprendre les seves relacions.

Passats tres dies de la tragèdia, no s’ha constituït, i no sembla que es porti a terme, cap comissió governamental d’investigació. Només hi ha el testimoni gràfic, que ha estremit tot Europa, i que aixeca suspicàcies sobre la possibilitat d’un enduriment –tràgic en aquest cas– de l’acció policial marroquina per aturar les allaus humanes que s’estavellen contra la tanca de Melilla.

Però des de la ciutat autònoma espanyola no s’ha remès a la Moncloa ni a Interior cap informe parlant de mà dura policial marroquina, segons fonts governamentals de Melilla. Fins ara, la versió dels fets que coneix el Govern d’Espanya és el que, durant una onada de prop de 2.000 persones cap a la tanca fronterera, prop de 500 d’aquestes persones es van amuntegar intentant passar a territori espanyol per una porta del centre fronterer del Barri Xino, que havia aconseguit obrir un dels migrants, amb una allau que en va matar una vintena per asfíxia o esclafament, quan les files del darrere empenyien les de davant, i quan un grup que escalava cap a la teulada del centre de control es va precipitar per sobre dels que eren sota.

Des del 6 de febrer de 2014, quan, a la frontera del Tarajal, a Ceuta, al cantó espanyol, van morir ofegats 15 immigrants després d’una polèmica actuació de la Guàrdia Civil, no s’havia conegut un fet més luctuós a les molt calentes fronteres d’Espanya a l’Àfrica.

Càrrega al Gurugú

Divendres passat, un guàrdia civil impactat per les imatges que havia vist del costat marroquí de la tanca de Melilla comentava a aquest diari: «No es poden aturar 2.000 persones a peu de tanca. Això és una bogeria». I sembla que els gendarmes marroquins miren de dissoldre les onades de migrants quilòmetres enrere, al mont Gurugú, on es refugien en campaments cada vegada més multitudinaris.

D’això en dona fe un altre vídeo apòcrif. Una batalla campal cap al tard, mehanis i gendarmes marroquins contra migrants subsaharians. Crits, carreres i pedrades. Un vídeo d’un policia marroquí mostra agents de l’ordre d’aquest país abillats amb material antiavalots desplegats en un tàlveg i una faldilla del mont Gurugú, a les proximitats de Nadir i de Melilla. El vídeo vindria a acreditar que la policia marroquina mira de dispersar els campaments de subsaharians en aquesta muntanya, que s’han fet molt grans, i que són el punt de partida de les grans riuades humanes que xoquen contra la tanca fronterera de Melilla.

El vídeo està gravat per un dels gendarmes intervinents en el dispositiu. A les imatges, els agents retrocedeixen quan els migrants els rebutgen a pedrades, i avancen en conats.

Fonts policials espanyoles de la ciutat de Melilla situen la càrrega policial dimecres passat, però altres fonts de semblant solvència dubten que el vídeo tingui cap relació temporal amb els dramàtics successos de divendres passat.