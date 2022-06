El CSIC dubta que la quarta vacuna sigui necessària

Espanya començarà a administrar la quarta vacuna contra la covid-19 a partir de la tardor als més grans de 80 anys. Sanitat tampoc no descarta posar aquesta dosi també a la població general. La ministra Carolina Darias ho va afirmar la setmana passada, si bé després el departament que dirigeix ​va matisar les paraules i va assegurar «que no hi ha data determinada». Tot i així, hi ha experts que no veuen la necessitat d’administrar, per ara, aquesta quarta dosi. «No hem vist cap indici que hagi caigut la immunitat. La immunitat està durant», va assegurar ahir la immunòloga del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) Margarita del Val.

«Ara mateix, una quarta dosi en persones que responen bé a la vacuna no té sentit. I als que no responen bé, en comptes de la quarta dosi, caldria donar-los antiretrovirals», va defensar l’experta.