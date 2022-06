La Fiscalia del Marroc acusa 29 dels detinguts de tràfic de persones

La Fiscalia marroquina ha acusat 28 dels migrants adults i un menor d’edat detinguts divendres passat en l’intent de creuar la frontera a Melilla, als quals s’ha obert un procediment penal de tràfic il·legal de persones, violència contra les forces de seguretat i segrest d’un agent marroquí, entre altres delictes, segons va confirmar l’advocat defensor. Els migrants han negat totes aquestes acusacions. La justícia marroquina ha decretat presó provisional per a tots ells i ha fixat el judici per al 13 de juliol. Els detinguts van estar ahir més de sis hores a la Cort d’Apel·lació de Nador, abans de sortir a dos furgons direcció a la presó.

Els cossos dels migrants morts continuen a la morgue de l’hospital de Nador i per ara no han estat enterrats. En aquest dipòsit s’acumulen els cadàvers des de fa tres dies. No disposa de sistemes de refrigeració i diverses fonts apunten que l’olor és insuportable.

A les peticions de desenes d’oenagés perquè s’investiguin els fets, també s’hi ha sumat la Unió Africana (UA). Moussa Faki Mahamat, president de la Comissió d’aquest organisme, ha manifestat la seva «commoció i preocupació» pel que defineix com a «tracte violent i degradant dels migrants africans».