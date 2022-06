Rússia ha entrat en suspensió de pagaments per primera vegada en cent anys en superar el període de gràcia per a l’abonament de prop de 100 milions de dòlars en concepte d’interessos del deute sobirà, segons va informar ahir l’agència Bloomberg, que va afegir que aquesta situació és la «culminació de les sancions occidentals cada cop més severes a Rússia per la seva ‘operació militar especial’ a Ucraïna».