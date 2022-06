Almenys 46 persones migrants han estat trobades mortes a l'interior d'un tràiler a la ciutat estatunidenca de Sant Antonio, a Texas, després d'asfixiar-se a causa de la falta d'oxigen i les altes temperatures, segons ha informat la cadena CNN.

Tragedia en Texas. Asfixiados en la caja del trailer según se informa. Cónsul en ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades. https://t.co/4d7hDErHwo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 28 de junio de 2022

Les autoritats locals han detallat que a més de les persones mortes, altres 16 migrants han estat traslladats a hospitals propers en condicions diverses.

"Sembla que havien estat part d'una possible operació de contraban de persones (...) havien estat allí durant potser un parell de dies. No havien estat alimentats ni cuidats. No els havien donat aigua ni menjar ni res per l'estil i òbviament estaven intentant aconseguir ajuda", ha detallat el sotscap de la Policia de Sant Antonio, Eric Hightower, en declaracions recollides per News 4 Sant Antonio.

Al lloc s'hi han traslladat vehicles policials, camions de bombers i ambulàncies per atendre als migrants que es trobaven a l'interior del tràiler.

La Policia de Sant Antonio ha iniciat les tasques de cerca i captura del conductor del vehicle, que l'hauria abandonat en algun moment abans que el tràiler fos trobat en una àrea remota als afores de la ciutat, ha informat la cadena ABC.

El governador de Texas, Greg Abbott, ha culpat el president dels Estats Units, Joe Biden, d'haver provocat la mort dels migrants.

"Aquestes morts pesen sobre Biden. Són el resultat de les seves letals polítiques de fronteres obertes. Mostren les conseqüències mortals de la seva negativa a fer complir la llei", ha assegurat Abbott al seu compte de Twitter.