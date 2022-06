Ningú dubtava de Luis Miguel V. F., el presumpte veterinari que, des de 2006, s'havia convertit en el referent de les transfusions animals a Espanya. Al nostre país només hi ha tres clíniques que subministrin sang animal a les clíniques veterinàries. Una està a Barcelona, una altra a la Universitat de Múrcia i la tercera, la que més volum de negoci generava, era la de Luis Miguel.

Ara, Luis Miguel ha estat detingut per la Guàrdia Civil com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal. La detenció es va produir en el municipi toledà de Humanes, el passat 16 de juny. La Guàrdia Civil la va batejar com a Operació Elton, en homenatge al gos que va trobar el cadàver de Diana Quer.

El detingut no era veterinari, tot i que portés més de 40 anys presentant-se com a tal. Tampoc tenia llicència per dur a terme aquest tipus d'activitats. Matava als gossos d'una punxada al cor i venia la sang de manera clandestina almenys des de 2006, any en què va obrir la Clínica de Transfusions Veterinàries, amb seu a Madrid.

Luis Miguel va arribar a ostentar el monopoli de la sang animal que compraven les clíniques veterinàries. Almenys a Madrid i la zona centre d'Espanya, on la seva clínica clandestina, amb aparença de legal, era l'única que s'encarregava de subministrar sang als professionals que la necessitaven. Ara, aquests veterinaris demanen explicacions per saber per què aquesta societat ha estat operant impunement durant tant de temps.

Per WhatsApp

"Per què acudíem a ell? Perquè ningú dubtava que la seva activitat era legal. Porta amb la seva clínica des de 2006, emetia factura, era conegut i respectat en el sector. I els seus enviaments eren immediats. Jo tinc una clínica veterinària on practiquem medicina avançada i sempre necessitem sang. Per baralles de gossos o per operacions complicades. Demanar la sang a Múrcia o Barcelona suposava una espera de diversos dies. Demanar sang a aquest senyor era enviar-li un Whatsapp i rebre-la en un màxim de tres hores".

Ho explica un dels seus clients. Es tracta d'Andrés Santiago, veterinari i president de l'Observatori Espanyol de Perícia i Seguretat Veterinària. Ell comprava sang a Luis Miguel "perquè sempre va donar una aparença de legalitat". Andrés és un dels afectats que es personarà com acusació particular al costat d'altres clíniques madrilenyes, contra el fals veterinari conegut ja com "el vampir dels gossos", que matava animals per vendre la seva sang.

"Em sento malament per diversos motius. Perquè ens deien que la sang estava testada i sense infeccions, però ara sabem que va poder subministrar-nos sang infectada i això ha pogut perjudicar a algun dels animals que hem tractat. Però també em sento malament perquè, cada vegada que jo demanava sang que necessitava, maltractaven i mataven a un animal", sentència Andrés en trucada telefònica a El Periódico de España, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

No tan sols va caure ell. "L'única clínica que proveïa de sang de forma tan ràpida era la seva. Era un costum: si necessitàvem sang, avisàvem en Luis. Nosaltres i tots els altres. Almenys he contactat amb 11 clíniques més que també li compraven sang i que emprendran accions legals contra el fals veterinari. "En la demanda es reclamarà un euro, perquè quedi clar que l'interès no és econòmic; el que volem és que es faci justícia".

Els responsables del Seprona que van dur a terme la intervenció, i han confirmat que "hem vist pocs casos tan brutals com aquests. Potser no el que més, però sí que és cert que als animals els tenia amuntegats en unes condicions impossibles de justificar", expliquen, recordant que "la investigació continua oberta i es troba sota secret sumarial".

Sí que expliquen des del Seprona que "ha estat un cas difícil". "Hem estat uns tres mesos darrere d'ell. Normalment, es triga més en aquesta mena d'investigacions, però aquí vam haver d'accelerar perquè la prioritat era salvar la vida d'aquests animals", expliquen fonts del cos policial, que concreten: "Vam poder salvar 266 animals, però també tenim la constància de la mort de 250 més que no vam poder arribar a salvar".

El bon samarità

Com funcionava aquesta màfia clandestina d'extracció de sang a animals? El cas segueix sota investigació, però El Periódico de España ha pogut saber, mitjançant converses amb altres figures del sector, que Luis Miguel actuava, de portes enfora, de bon samarità: "Treballava amb altres centres animals i alguns d'ells de protectora només tenien l'aparença. Era una tapadora". El que oferia Luis Miguel a aquestes entitats amb excés d'animals era quedar-se amb els llebrers.

Per què els llebrers?: "És una raça de gos que és considerada donant universal. La seva sang la poden rebre tots els gossos. Al principi, i en cas que el detingut hagués tingut les llicències pertinents per a exsanguinar gossos, només podia extreure-li 400 ml de sang al mes. Però ell els hi treia tota", confirmen fonts del Seprona. El llebrer, a més, és un animal que sovint és abandonat o sacrificat pels seus amos quan ja no serveix per a la caça. En aquests casos, Luis Miguel apareixia com el salvador d'aquests exemplars. Però en realitat els sacrificava per obtenir la seva sang.

La forma en la qual extreia la sang estava fora de qualsevol comportament ètic. No extreia els 400 ml (una ampolla d'aigua petita) que se li extreu als gossos donants de les colònies habilitades a aquest efecte. Luis Miguel, segons explica la Guàrdia Civil, "punxava el cor del gos, produint un xoc hipovolèmic. Era la forma més ràpida i també la que li permetia extreure més quantitat de líquid hematològic, perquè amb cada batec del cor, bombava més sang".

Una vegada el gos era literalment buidat de sang, el seu cos era traslladat a un crematori per ser incinerat. Fonts consultades també posen el focus aquí: "No és normal que l'amo d'un crematori rebi cada mes 60 cadàvers de llebrers de la mateixa persona i no es pregunti el motiu. Hauria de ser investigat. A més, els gossos tenen xip i aquí surt el nom d'un propietari que no era ell. Això hauria d'aixecar sospites". Aquestes dades estan sent investigades pels agents que s'encarreguen del cas.

150.000 euros l'any

Aquestes activitats les practicava presumptament Luis Miguel en companyia d'un operari que es trobava a la finca d'Humanes en el moment de la detenció. La sang que treien als animals era venuda com si hagués estat obtinguda de manera legal: "Per 400 mil·lilitres de sang de gos cobrava 85 euros més IVA. Per aquest mateix import venia 60 mil·lilitres de sang de gat. Hem fet una estimació pel baix i hem conclòs que treia almenys 150.000 euros anuals amb aquesta activitat".

Aquest cas d'intrusisme professional no és recent. Luis Miguel s'havia convertit en "una figura molt respectada dins del món de la veterinària, sense ser veterinari. Es feia passar per això, però no tenia cap títol", insisteix la Guàrdia Civil.

Aquesta manca de titulació no li havia impedit vendre sang a clíniques prestigioses i fins i tot "organitzar algunes activitats en prestigiosos certàmens canins celebrats a Madrid, on ell dissenyava algunes proves per als gossos competidors. O donar conferències en les quals era tractat com una eminència", coincideixen diverses fonts consultades.

Les indagacions no estan tancades i ara s'espera que siguin investigades totes les persones relacionades d'alguna manera amb aquesta clínica clandestina i la seva activitat. Fonts consultades asseguren que "hi ha interès a saber la versió de l'amo del crematori que es desfeia dels cadàvers, però també d'algunes entitats que tenien tractes amb ell. Per conèixer si ells coneixien la il·legalitat d'aquesta activitat o si percebien diners per cada llebrer lliurat".

De la mateixa manera, s'investiga quin veterinari li facilitava la signatura a Luis Miguel, perquè, encara que ell es va fer passar per veterinari llicenciat durant 40 anys, els medicaments que obtenia han de ser prescrits per un professional.

Es necessitava una firma per obtenir aquestes substàncies i ell les aconseguia. La investigació se centrarà, segons fonts del Seprona , en l'Associació d'Hematologia i Homeopatia, de la qual Luis Miguel era president i la seva esposa (química de la UAX) secretària. Una tercera persona, amb càrrec de vicepresident, sí que comptava amb el títol de veterinari i serà investigada.