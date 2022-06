Biden enforteix l’aliança entre els Estats Units i Espanya a canvi de reforç militar

La instantània tan perseguida per Pedro Sánchez es materialitzava ahir. A la Moncloa. Al costat de Joe Biden. «Espanya és un aliat indispensable», indicava el president dels Estats Units, per després destacar la importància d’una cimera, la de l’OTAN, la número 32, que acull Madrid des d’avui i que serà «veritablement històrica». «Pot comptar amb Espanya com a aliat sòlid i amic», li deia Sánchez. «Gràcies, Pedro. Pots comptar també amb nosaltres», corresponia Biden. Els dos líders escenificaven aquest rellançament de la relació bilateral, que tindrà com a concreció més rellevant l’augment de la capacitat militar de la base de Rota (Cadis), que passarà de quatre a sis vaixells destructors. Reforç que els EUA volen que s’executi «millor abans que després» i que el Govern pretén que no es retardi gaire, encara que aquest canvi del conveni que regeix les relacions entre els dos països ha de passar pel Consell de Ministres i pel Parlament, fet pel qual Sánchez es pot trobar amb la resistència d’Unides Podem i dels seus socis parlamentaris habituals.

La reunió d’ahir entre Sánchez i Biden, que es va allargar durant una hora a la Moncloa, marca «una fita important en les relacions bilaterals» entre Madrid i Washington, en paraules del líder socialista. Perquè tots dos dirigents van acordar actualitzar i ampliar la declaració conjunta d’Espanya i els Estats Units que no s’havia tocat des de fa més de dues dècades, des del 2001, quan els caps de la diplomàcia eren la ja morta Madeleine Albright i Josep Piqué. El text, de quatre pàgines, implica el reforçament de la col·laboració entre els dos països en totes les matèries. Però, singularment, també «l’enfortiment de la cooperació en l’àmbit de la defensa». Una prova, segons la Moncloa, que la reunió tan desitjada amb Biden «no era una més». Washington ja va avançar la seva proposta de passar de quatre a sis destructors a Rota en l’avió que portava el seu president des d’Alemanya, on va acabar ahir el G-7, fins a Madrid. Voluntat que es plasma en la declaració conjunta i que comporta més presència de personal militar addicional. L’esmena al Conveni de Cooperació per a la Defensa de 1988, que regula l’ús compartit de les bases de Rota i Morón, l’han d’aprovar el Govern i les Corts. Biden, en la seva compareixença conjunta amb Sánchez a la Moncloa (i sense preguntes), va confiar que aquest augment, que «ajudarà la relació bilateral», es faci efectiu «més aviat que tard». El líder socialista, davant els mitjans, va confirmar que tots dos havien parlat d’aquest assumpte, però fonts de l’executiu van afegir que no esperen que el procés es dilati gaire, perquè ja s’hi va estar treballant. De fet, recordaven, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja va viatjar fins al Pentàgon al maig i va abordar aquest tema. L’augment de la presència dels EUA és una conseqüència de l’objectiu del Govern que es pari més atenció al flanc sud de l’Aliança, segons van explicar des de l’equip de Sánchez. El mateix Biden va fer referència a aquesta mirada global de l’Aliança. L’OTAN, va dir, «està enfortint-se contra les amenaces que vénen de l’est i del sud» i «està centrada en tots els dominis de totes les direccions, per terra, mar i aire». Col·laboració en immigració Però la declaració conjunta també fa referència a la voluntat dels dos països de «col·laborar en un enfocament integral per a la gestió dels fluxos migratoris irregulars que garanteixi un tracte just i humà dels migrants». Una acotació que agafa més importància per la tragèdia ocorreguda divendres passat a Melilla, que el president va lamentar sense llançar cap retret al Marroc i sense impulsar una investigació del que va succeir. En el text, Espanya i els EUA preveuen coordinar-se per abordar les causes de la migració irregular i «enfortir les vies legals, amb un èmfasi especial en els països d’Amèrica Llatina i el Carib». El document també parla de la seguretat energètica i de l’augment de la «diversificació geogràfica de les fonts d’energia».