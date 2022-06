La cimera de l’OTAN s’obre amb l’aval a l’ingrés de Suècia i Finlàndia

Turquia ha desbloquejat l’accés de Finlàndia i Suècia a l’OTAN després d’hores d’intensa reunió dels seus líders respectius en la cimera de Madrid. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, avalarà l’entrada dels dos països nòrdics, segons va confirmar el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en roda de premsa. Tots tres països han signat un memoràndum d’entesa per resoldre les preocupacions d’Ankara sobre terrorisme i embargament d’armes.

Això no vol dir que l’adhesió hagi de començar immediatament, però «facilita el camí» de l’entrada dels dos països, va dir Stoltenberg. Els passos següents es faran «en els pròxims dies», quan els aliats de l’OTAN abordin la unió d’Hèlsinki i Estocolm al grup militar. Avui al matí hi ha una primera trobada de caps d’Estat i de Govern dels 30 països de l’Aliança reunits a la capital espanyola. Un cop tots donin la seva aquiescència, els 30 països hauran de ratificar el procés d’adhesió, la majoria amb una votació als seus parlaments respectius.

En aquest període, Turquia pot tornar a vetar l’entrada si no es compleixen els requisits del memoràndum. Segons un comunicat de la delegació turca, s’ha acordat la plena cooperació amb Turquia de Finlàndia i Suècia en la lluita contra el PKK (l’independentista Partit dels Treballadors del Kurdistan, considerat organització terrorista per Turquia però també per la UE) i els seus afiliats.

Canvi significatiu

També s’han compromès Hèlsinki i Estocolm a no donar suport a altres grups com el kurd IPG o l’organització Feto. El canvi és significatiu perquè el primer és un grup al qual els Estats Units donen armes i el segon està liderat per l’imam Fethullah Gülen, refugiat als Estats Units després del cop d’Estat del 2016.

Suècia i Finlàndia s’han compromès, a més, a modificar la legislació sobre la lluita contra el terrorisme. I a aixecar qualsevol embargament d’armes a Turquia, imposats el 2019. Sempre segons el comunicat turc, «es prendran mesures concretes sobre l’extradició de terroristes» i es prohibirà la «recaptació de fons i el reclutament del Partit dels Treballadors del Kurdistan».