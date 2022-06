Un fàrmac comú podria frenar el desgast de la síndrome de Down

La notícia que llegiran a continuació parla d’un avenç científic que, de moment, només ha demostrat el seu èxit en ratolins. És bo deixar clara aquesta premissa a l’hora de parlar d’un descobriment que d’alguna manera obre una escletxa d’esperança per a molts. Dit això, aquí tenen una de les novetats científiques més rellevants del dia. Un nou estudi en rosegadors suggereix que l’ús de la lamivudina, un antiretroviral d’ús comú per al tractament de persones amb el VIH, podria contrarestar el deteriorament cognitiu associat a la síndrome de Down. És a dir, que una pastilla que ja ha estat estudiada i autoritzada per les autoritats sanitàries per fer front a un virus mostra, per ara, resultats prometedors davant un altre tipus de trastorns genètics.

La investigació, encara en fase preclínica, apunta que aquest fàrmac podria utilitzar-se com a diana terapèutica per bloquejar una de les proteïnes que provoquen l’envelliment accelerat que afecta les persones amb aquest trastorn genètic i que, en moltes ocasions, dispara el risc d’Alzheimer en aquests pacients. Segons expliquen els responsables d’aquest estudi, del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut IrsiCaixa, les primeres proves en ratolins apunten que aquest tractament també podria millorar altres habilitats cognitives, com la memòria, l’atenció i el llenguatge.