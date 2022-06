Condemnen a cadena perpètua l’únic gihadista viu dels atacs del Bataclan

Llargues penes de presó en resposta a l’atac més mortífer d’Estat Islàmic (EI) a Europa. El Tribunal de París va condemnar ahir a cadena perpètua no revisable Salah Abdeslam, l’únic supervivent dels gihadistes que van perpetrar els atemptats del Bataclan i les terrasses parisenques el 13 de novembre del 2015. També va castigar amb una pena de presó permanent revisable altres membres d’aquest comando involucrats en la preparació d’una matança gihadista, que va deixar una reguera de 131 morts i més de 400 ferits.

«La culpabilitat de Salah Abdeslam com a coautor d’aquests assassinats en relació amb un projecte terrorista és confirmada per la Cort, ja que es considera que el conjunt d’objectius s’han de reconèixer com una única i mateixa escena del crim», va assegurar el jutge Jean-Louis Périès en la lectura de la sentència davant una sala plena a vessar en la històrica seu del Tribunal de París. És a dir, el van considerar culpable del delicte d’«assassinat en banda terrorista». Al llarg del judici, Abdeslam s’havia defensat assegurant que «no va matar ningú». Després d’un mutisme gairebé permanent, aquest francès amb arrels marroquines va explicar que va renunciar a fer esclatar el cinturó amb explosius en un bar del nord de París «per humanitat». Però la sentència posa en dubte aquesta versió i recorda que el cinturó estava defectuós.

Futura revisió

El tribunal va avalar la petició de la fiscalia i va condemnar Abdeslam, de 32 anys, a cadena perpètua no revisable. És la pena més severa del Codi Penal francès, que fins ara només s’havia aplicat quatre vegades per a assassins en sèrie. Comporta un empresonament durant tota la vida. Però després de 30 anys entre reixes, els condemnats poden demanar una modificació i se’ls pot aprovar després d’haver consultat metges psiquiatres i els seus familiars.

De fet, els magistrats van reconèixer com a culpables 19 acusats de la totalitat dels delictes que hi havia contra ells. Sis d’ells, considerats els autors intel·lectuals, van ser jutjats en absència en estar en parador desconegut, probablement morts a Síria. Cinc d’aquests instigadors van rebre una pena de cadena perpètua no revisable.

Diversos dels presents van formar part d’una cèl·lula gihadista que també va atemptar a Brussel·les el març del 2016, mentre que altres van ser còmplices, tot i que «no compartien la ideologia gihadista», segons la sentència. Les penes oscil·len entre els dos i els 30 anys de presó. Alguns dels condemnats amb 30 anys entre reixes són el belga Mohammad Bakkali, que va tenir «un paper primordial en la logística», o el suec Ossama Krayem, un membre actiu de l’EI i que aquella mateixa tardor planejava un atemptat a l’aeroport d’Amsterdam.

El tribunal va absoldre de diversos dels delictes Farid Kharkhach, jutjat per haver proporcionat documents d’identitat falsos als gihadistes. El va condemnar a dos anys entre reixes, que ja ha complert. De fet, els tres acusats que van comparèixer sense estar empresonats no aniran a la presó. Els advocats de la defensa disposen de 10 dies per recórrer la sentència i, probablement, ho faran.

La sentència posa punt i final a un procés que quedarà inscrit en la història de la justícia francesa, tant per la seva dimensió com per la rellevància dels fets jutjats. Durant gairebé 10 mesos d’audiències, 14 acusats, centenars d’advocats i parts civils, policies francesos i belgues o l’expresident François Hollande van comparèixer davant dels jutges. El judici va transcórrer sense grans incidents i tampoc no va ser instrumentalitzat per la ultradreta.