Els aliats protegiran la «integritat territorial» de Ceuta i Melilla

L’OTAN defensarà la «integritat territorial de tots els aliats». És a dir, que empararà el territori que els membres de l’Aliança considerin com a seus en els ordenaments jurídics respectius. I aquesta precisió, que el Concepte Estratègic de Madrid, aprovat a l’inici de la cimera, parli de protegir la «integritat territorial dels aliats», és considerada pel Govern de Pedro Sánchez com una victòria i un reforç de les seves posicions, que deixa més clar encara que Ceuta i Melilla seran defensades en cas de ser atacades.

El Concepte Estratègic és el segon text més important de l’Aliança, després del fundacional Tractat de Washington del 1949, i el que descriu el full de ruta, la missió de l’organització de cara a la propera dècada, la que actualitza el catàleg d’amenaces i desafiaments. Per això és molt rellevant, indicaven fonts de l’executiu, que el document emanat d’aquesta cimera, d’onze pàgines, reflecteixi la preocupació espanyola, que per cert el situa en millor posició millor davant les acusacions del PP de descuidar la defensa de les dues ciutats autònomes. A més, la Moncloa celebra que l’Aliança tingui en compte el veïnatge sud (i no només el flanc oriental) i entengui com a amenaces híbrides la «instrumentalització de la immigració» i la «manipulació de les fonts d’energia». És a dir, que l’OTAN consagra la perspectiva de 360 graus (una mirada en totes les direccions), per la qual tant havia apostat l’executiu.

«Cada centímetre»

Els conceptes de «sobirania» i «integritat territorial», recordaven en l’equip de Sánchez, «van desaparèixer pràcticament» en el Concepte Estratègic anterior, el del 2010, que els aliats van llançar a Lisboa. Però en el text del 2022 «es recuperen» aquestes referències fins a dues vegades, a iniciativa d’Espanya, que va introduir aquesta petició de canvi. El més rotund és el punt 20, que estableix que encara que l’OTAN és una organització defensiva, «ningú» no hauria de «dubtar» de la seva «força i determinació» per «defensar cada centímetre del territori aliat, preservar la sobirania i la integritat territorial de tots els aliats i imposar-se sobre qualsevol agressor». El text recull una expressió molt utilitzada per Jens Stoltenberg, el secretari general de l’OTAN: la defensa de cada polzada, cada centímetre de territori aliat i que l’executiu espanyol comparteix.

En el punt 6 es recorda que la zona euroatlàntica «no està en pau» perquè Rússia ha «violat les normes i principis que van contribuir a un ordre europeu estable i predictible». «No podem descomptar la possibilitat d’un atac contra la sobirania i la integritat territorial dels aliats». En el punt 41 s’insisteix que la seguretat dels països que aspiren a ser membres de l’Aliança (Suècia i Finlàndia ara mateix) està «entrellaçada» amb la d’aquells que ja en formen part. «Defensem la seva independència, sobirania i integritat territorial», proclama.

Espanya també va aconseguir ahir que l’OTAN miri cap al seu flanc sud a la cimera de Madrid, encara que tot l’esforç de l’Aliança Atlàntica està absolutament concentrada en la invasió russa d’Ucraïna. En ple moment de canvi de l’ordre mundial, l’OTAN va acceptar parar també atenció a l’Àfrica i l’Orient Mitjà, i a les amenaces per a la seguretat que no són estrictament un conflicte bèl·lic, considerant una amenaça la utilització de la immigració i de l’energia.