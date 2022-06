Líbia Troben els cadàvers d’una vintena d’immigrants morts de set

Una vintena de migrants van morir de set fa un parell de setmanes al desert libi, però no va ser fins ahir que els cadàvers van ser descoberts en aquesta zona. Un camioner el vehicle del qual es va avariar a 120 quilòmetres de la frontera amb el Txad va ser qui va donar la veu d’alarma en trobar-se envoltat de cadàvers en descomposició. El Projecte Migrants Desapareguts, realitzat per l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), ha registrat des del 2014 prop de 2.000 morts al desert del Sàhara, encara que, apunta, és un recompte «insuficient» a causa de la manca de dades oficials i la important àrea que representa.