Zelenski adverteix que Putin està preparant una guerra contra Europa

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va advertir ahir als 30 caps d’Estat i de Govern de l’OTAN reunits a Madrid que Vladímir Putin es prepara per a la guerra amb Europa. «O proveeixen d’armament Ucraïna ara o veuran una guerra retardada de Rússia contra vostès», va assegurar. «Qui serà el següent? Moldàvia? O els països bàltics? O Polònia? Resposta: tots», va dir per videoconferència des de Kíev.

El mandatari vol evitar que Ucraïna es converteixi en un territori de «guerra total» on només quedin runes. Per això, va demanar armament pesant, sistemes antiaeris i artilleria moderna, i més diners: necessita 5.000 milions de dòlars (4.500 milions d’euros) mensuals per defensar-los. «La distància entre Kíev i Madrid és menor que l’abast dels míssils que està usant Rússia contra nosaltres», va afegir.

Es va referir en particular a l’ús de la immigració com a arma de pressió. La crisi alimentària provocada pel bloqueig dels ports russos, va dir, és l’intent de Rússia de provocar fam: «La fam és un instrument, una arma, que té com a objectiu real pressionar-los a vostès, creant el caos i noves onades de migració ».

«Ens interessa la seguretat i l’estabilitat al continent europeu, al món», va destacar també Zelenski, abans de destacar que «els objectius d’Ucraïna són exactament els mateixos que els de l’Aliança». Va pronosticar que el proper any la situació pot ser pitjor, amb Rússia atacant altres països.