Els amos d'en Jolie el donaven per perdut, fins que es va obrar el miracle. El gos va caure al mar des d'un vaixell en el qual viatjava amb els seus amos rumb a Eivissa a causa d'un fort temporal de vent i la seva família no va poder rescatar-lo. Un dia després, va ser trobat per uns banyistes en una platja de Múrcia.

Tot que no se sap en quin punt exacte del Mediterrani va caure l'animal, més de 200 quilòmetres separen Eivissa de la platja murciana d'Águilas. O sigui que l'animal, va nedar aquesta distància per poder sobreviure. Les persones que el van trobar a la platja van avisar la Policia Local, que el va portar a les seves dependències i més tard a una protectora mentre tractaven de localitzar els seus amos, que van poder ser identificats gràcies al xip. Al mateix temps, els agents van rebre una trucada d'una dona de Cadis, que va contactar amb ells per denunciar la pèrdua del gos de la filla d'un amic seu procedent dels Estats Units. Després de comprovar que eren els amos del gos, es va produir l'emotiu retrobament. La parella ja donava per perdut al seu gos, així que es van mostrar emocionats en recuperar-lo. En el vídeo, pujat a les xarxes socials pels agents de la Policia Local d'Águilas, es pot apreciar l'alegria del moment. View this post on Instagram A post shared by Policia Local de Águilas (@policialocaldeaguilas)