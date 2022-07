El president Pedro Castillo ha abandonat Perú Lliure, el partit al qual es va afiliar el 2020 i que un any després el va portar a la presidència. La «renúncia irrevocable» a aquesta formació d’esquerres no és més que un capítol de la seva accidentada gestió. El mestre rural ha dit que s’acomiada del partit a causa de la seva «responsabilitat com a president de 33 milions de peruans». Aquesta voluntat de vetllar per tota la societat no es compadeix amb la realitat. Al passar a l’oposició, el Perú Lliure aprofundeix la debilitat d’un Castillo que una altra vegada es troba al caire del precipici polític. Mentre comunicava la decisió partidària, al Congrés, una altra vegada, es va començar a dissenyar un pla per treure’l del poder.

La Comissió de Fiscalització ha aprovat amb velocitat exprés l’informe que recomana denunciar Castillo per presumpta organització criminal i la seva ingerència en els ascensos en les forces armades, entre altres faltes. La legislatura haurà d’aprovar aquesta sol·licitud. La premsa de Lima no dubta que el president tornarà a enfrontar un judici polític perquè als vots de la dreta, repartida entre Força Popular, el fujimorisme, i altres agrupacions menors, s’hi afegiran segurament congressistes que fins fa poc pertanyien a l’oficialisme. Aquesta vegada, el Parlament apostaria per inhabilitar Castillo perquè es necessiten només 66 vots per suspendre’l en les funcions. La destitució, en canvi, requereix 87 adhesions i ha fracassat en dos intents.

El Govern de Castillo no ha complert un any en el poder, però ha transitat entre successives crisis internes que el van obligar a canviar d’equip. El seu ‘premier’ inaugural, Guido Bellido, va trencar amarres amb el mestre rural gairebé tot just investit. Malgrat el distanciament, l’actual parlamentari no sembla disposat a avalar la suspensió del president. «Amb xafarderies no poden baixar el president».

Hoy he presentado al @JNE_Peru mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. pic.twitter.com/KsRGmujnoQ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) 30 de junio de 2022

Moció de censura

Qui no va poder evitar la moció de censura va ser l’actual ministre de l’Interior, Dimitri Senmache, acusat d’haver protegit l’exministre de Transport i Comunicacions, Juan Silva, quan es va donar a la fuga després de ser denunciat per actes de corrupció. Silva es troba pròfug de la justícia. Senmache creu que la moció en contra seu és només un pas previ que apunta contra la màxima autoritat executiva. «El que volen fer és entorpir la gestió del president Castillo».

Ara, davant els nous desafiaments de supervivència, el mandatari ni tan sols té el tímid suport del Perú Lliure. La relació amb el líder d’aquest partit, Vladímir Cerrón, mai ha sigut harmoniosa. No obstant, el diari Perú21 afirma que són cares d’una mateixa moneda de l’atzagaiada. «El mandatari i l’amo del partit són germans siamesos i la progressiva destrucció de la institucionalitat i l’economia del país en tot just un any és responsabilitat de tots dos. ¿Oblida Cerrón que aquest primer any ha posat el ‘premier’ i ha copat diversos ministeris, entre ells Salut i Energia i Mines, amb gent inexperta i en molts casos amb escandalosos promptuaris abans que amb una adequada trajectòria professional per a cada càrrec?», ha assenyalat a l’editorial d’avui divendres.

La premsa d’aquest país ja dona per fet que Castillo té els dies comptats, fins al punt que comença a parlar de la substitució per part de la vicepresidenta, Dina Boluarte. Fa uns dies, Boularte va dir que no tindria problemes a encapçalar una successió si les circumstàncies ho requerissin. Malgrat aquesta insinuació, ella va assegurar que confia en la continuïtat del mestre rural. «El president no se n’anirà, el president culminarà el 28 de juliol del 2026», ha assegurat el programa televisiu Cuarto Poder.

Enmig d’una inflació pròxima al 9%, la més alta dels últims 25 anys, i un latent malestar social, la sort de Castillo no desperta cap interès entre els peruans. Tampoc suscita adhesió la feina de la legislatura. D’acord amb una recent enquesta de la consultora Ipsos, la impopularitat del president és del 70%, mentre que la del Congrés ascendeix al 75%.