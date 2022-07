El cap de l’executiu es reivindica com un líder sense «hipoteques»

Pedro Sánchez es va reivindicar en una entrevista a La Sexta com un líder «autònom», sense «hipoteques» (al contrari que la dreta, va dir), a qui no mouen interessos «personals». «El que em mou, en el moment més crític en la història de la seguretat en aquests últims 40 anys, és consolidar Espanya i Europa, i que siguin protagonistes de l’enfortiment i del renaixement d’Europa després d’aquest embat tan tràgic i dramàtic de Putin. Em mou un projecte progressista, que em transcendeix a mi, i faré el que em toca fer: treballar, treballar i treballar», va destacar, confirmant novament que serà el candidat socialista el 2023.

Sánchez va ser contundent en pintar un panorama d’«extrema incertesa» i molt ombrívol: als espanyols, va apuntar, cal «dir-los la veritat». «Hem de preparar-nos per a qualsevol escenari», perquè Vladímir Putin utilitza el gas i el petroli com «una arma més a la seva guerra contra Europa». El cap de l’executiu ni tan sols va negar la possibilitat d’una recessió econòmica, justament per la «incertesa pel futur de la guerra».