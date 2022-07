L’OTAN torna a mostrar els ullals nuclears després de la cimera de Madrid

Vuitanta-dos milions de morts en la primera jornada preveia al gener l’emissora russa de televisió RT per a una guerra nuclear entre Rússia i l’OTAN. En un reportatge de política ficció, paràboles balístiques sortien de més enllà dels Urals, i encenien en vermell París, Londres, Rota… La pluja de continguts desestabilitzadors per multitud de canals que va precedir i va succeir a l’hivern la invasió russa d’Ucraïna tenia entre el seu cabal aquest reportatge de la RT, recreació sobre un mapa de l’hemisferi nord d’aquesta perspectiva negra, una infografia animada que ha desaparegut de YouTube després de milers de clics. A Rússia es parla de míssils i devastació en mitjans polítics i a la televisió pública amb molta més desimboltura que a l’OTAN i els seus documents. L’Aliança calla perquè té clar que no ha de «fomentar la irresponsable retòrica de la guerra nuclear de Putin i incórrer en escalada verbal», va explicar una alta font directiva de l’Organització.

Però, acabada la cimera, es confirma que l’OTAN ha tancat l’etapa de soft power descrita a Lisboa el 2010, quan considerava Rússia un partner. Ha arribat l’hora d’ensenyar els dos ullals atòmics: l’arsenal d’ogives i l’escut antimíssils.

Desplegar «tota la gamma»

En una recomanació emesa abans de la cimera, l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN va instar els caps de Govern a «reafirmar la importància de la dissuasió nuclear com a garantia última de la seguretat dels aliats». I a Madrid, aquests líders van subscriure la necessitat de mantenir creïble aquesta dissuasió, ja que l’amenaça creix extramurs: «La Federació Russa està modernitzant les seves capacitats nuclears», constata el Concepte Estratègic, que avalua l’«ús potencial d’armes químiques, biològiques o nuclears» per «estats hostils», i que «la Xina amplia ràpidament el seu arsenal nuclear (…) sense participar de bona fe en el control d’armes». Per això l’OTAN posa negre sobre blanc la determinació de desplegar «la gamma completa de forces, capacitats, plans, recursos, actius (…) fins i tot per a atacs multidomini d’alta intensitat contra competidors amb armes nuclears». En el tancament de la Cimera de Madrid, Stoltenberg va sentenciar: «L’arquitectura de no proliferació nuclear s’ha esfondrat». L’argument pot justificar rumbs nous. A l’OTAN perceben que després de la invasió d’Ucraïna el perfil atòmic de l’aliança causa menys dissensió en les opinions públiques de Bèlgica, Holanda i Alemanya, en una altre època contestatàries.

Però mostrar ullals no passa per desplegar més míssils a Europa tant com per reforçar l’escut antimíssils, i l’increment de bateries Patriot, per exemple, no només a l’Est: allà on els EUA augmentin presència, inclosa Rota, admeten militars espanyols. El Concepte Estratègic de Madrid diu que «les circumstàncies en què l’OTAN podria haver d’usar armes nuclears són extremadament remotes», però «l’Aliança té la capacitat i la determinació d’imposar a l’adversari costos inacceptables que superarien amb escreix els beneficis que esperaria aconseguir».