Espanya fa un salt en memòria històrica: les claus de la nova llei

La seva tramitació ha estat tortuosa, plena d’alts i baixos i reivindicacions històriques, però, finalment, la nova llei de Memòria Democràtica veurà la llum d’aquí a unes setmanes. Després de mesos aparcada en un calaix per la incapacitat d’arribar a un acord sobre el text final, el Govern ha aconseguit en uns dies els pactes necessaris per aprovar la norma, previsiblement a la primera quinzena de juliol. PNB, EH Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís i altres partits minoritaris donaran suport al projecte de llei de PSOE i Unides Podem. ERC no estarà en el «sí» -si de cas, en l’abstenció- malgrat que la gran majoria de les seves demandes estan incloses.

Els republicans catalans exigien reparacions patrimonials per a les víctimes, entre elles el partit o la Generalitat. El text, finalment, contempla aquesta petició, en una de les principals diferències respecte la llei de Memòria Històrica aprovada el 2007 en el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.

I no és l’única. La nova norma amplia la majoria de supòsits tractats en la seva predecessora i entra en molts aspectes que no s’havien abordat. Es reconeix la persecució que va patir la llengua catalana, es declara il·legal el règim franquista, així com les condemnes dels seus tribunals, i s’il·legalitza la Fundació Francisco Franco. Avui, la comissió de Justícia haurà de donar el vistiplau a totes aquestes mesures i, aleshores, quedarà esperant l’aprovació al ple del Congrés.

1. Reparació integral de les víctimes. La norma del 2007 només reconeixia el dret a obtenir «una Declaració de reparació i reconeixement personal» als que van patir els efectes dels tribunals de la dictadura, però deixava clar que aquesta no donaria lloc a «reparació o indemnització de caràcter econòmic». En un nou text, després d’una dura negociació, s’ha inclòs el dret «al reconeixement i la reparació integral per part de l’Estat».

Així, s’introdueix el «rescabalament dels béns incautats i les sancions econòmiques produïdes [...] durant la guerra i la dictadura», com demanava ERC. Aquest punt no només afecta les persones físiques, també els partits polítics i, concretament, les «institucions d’autogovern catalanes i basques» que podran reclamar els béns que els havien estat confiscats.

2. Il·legalitat del règim i els seus tribunals. «Es declara il·legal el règim sorgit de la contesa militar», sentencia la nova llei de memòria democràtica, esmenant l’anterior text en què no es feia cap referència a aquest assumpte. A més, aquesta il·legalitat s’aplica també als tribunals o jurats sorgits durant la dictadura -fins ara només eren qualificats d’«il·legítims»- i s’estableix la «nul·litat» de les seves sentències, una altra de les demandes que va plantejar ERC a l’inici de la negociació amb PSOE i Podem. S’anul·larà, per tant, el judici a l’expresident de la Generalitat Lluís Companys, afusellat el 15 d’octubre de 1940.

3. Persecució del català. La norma que va aprovar Zapatero el 31 d’octubre del 2007 no fa cap referència a la persecució i el maltractament que van patir les llengües com el català o el basc. En els últims dies, el Govern ha acordat catalogar com a víctimes «les comunitats, les llengües i les cultures basques, catalana i gallega en els seus àmbits territorials lingüístics» i, a més, reconèixer la «política de persecució i repressió» que van patir per part del règim franquista. Un cop més, és una reivindicació d’ERC.

4. La Fundació Francisco Franco i els símbols del Règim. Poc tractada en la llei del 2007, la futura norma aprofundeix especialment en la prohibició de simbologia del règim franquista. S’endureix l’articulat en què s’estableix que els símbols d’exaltació de la dictadura són contraris a la memòria històrica i, per primera vegada, es prohibeixen els actes en públic que humiliïn les víctimes o exalcin el cop d’Estat del 1936 o el règim franquista. També es prohibeix donar subvencions a les persones que vagin en contra de la memòria democràtica.

En aquest sentit, també estableix l’extinció de totes aquelles fundacions i associacions que facin «apologia del franquisme», de manera que es pretén acabar amb la Fundació Francisco Franco. D’altra banda, se suprimiran més de 30 títols nobiliaris, s’obre un procediment per revisar les medalles concedides a policies durant la dictadura i es resignificarà el Valle de los Caídos, convertint-se en un cementiri civil i passant a anomenar-se Valle de Cuelgamuros. També es traslladaran les restes mortals del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. i s’extingirà la Fundació de la Santa Creu del Valle de los Caídos.

5. Una Fiscalia de Sala i investigar fins el 1983. La norma crea una Fiscalia de Sala de Memòria Democràtica i Drets Humans per a la investigació dels fets esdevinguts a la Guerra Civil i a la dictadura. A més, promou la creació d’una comissió d’àmbit estatal, de caràcter acadèmic, temporal i no judicial, que ajudi a aclarir les violacions dels drets humans durant aquest període. Tot i això, a través d’una esmena pactada amb EH Bildu, es planteja la creació d’una altra comissió tècnica que elabori un estudi sobre els «supòsits de vulneració de drets humans a persones per la seva lluita per la consolidació de la democràcia, els drets fonamentals i els valors democràtics» fins al 31 de desembre del 1983.

6. Exhumacions. De manera més clara que el 2007, s’estableix que correspondrà a l’Estat «la recerca de persones desaparegudes durant la guerra i la dictadura». És a dir, ja no seran les associacions de familiars les que lluitin per a l’obertura de les fosses comunes, sinó que serà l’Estat qui es posarà al capdavant. S’impulsarà, a més, el mapa de fosses, el protocol d’exhumacions o la creació d’un banc nacional d’ADN de víctimes.