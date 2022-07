Més de 10.000 residents a Mariúpol estan empresonats a la regió del Donbàs

L’ajuntament de Mariúpol, la ciutat ucraïnesa que es va rendir després d’un setge llarg i cruel de les tropes russes, va denunciar ahir que més de 10.000 residents d’aquesta ciutat portuària sota control rus estan reclosos a presons de l’autoproclamada República Popular de Donetsk, al Donbass.

«Civils pacífics han estat arrestats pels ocupants i enviats a llocs de detenció. Es té coneixement de quatre d’aquestes presons: dues a Olenivka, el centre de detenció de Donetsk i Makiivka», van explicar les autoritats en un missatge a Telegram recollit per les agències Ukrinform i Unian. Van afegir que «la gent està retinguda en condicions terribles i inhumanes, com en un camp de concentració, en cel·les estretes de 2 per 3 metres amb 10 persones».

Presoners torturats

Segons l’Ajuntament de Mariúpol, els detinguts gairebé no reben aigua i menjar, no surten a l’exterior, no tenen accés a atenció mèdica normal i «són sotmesos a diverses formes de tortura, des de psicològica fins a física».

L’alcalde de Mariúpol, Vadim Boytxenko, va fer una crida a la Creu Roja Internacional i a l’ONU perquè «parin atenció a la detenció il·legal de civils a la ciutat», «utilitzin totes les eines possibles per obtenir llistes de presos» i s’assegurin que les condicions de la seva estada siguin «dignes». Va demanar, a més, «treballar junts per a l’alliberament de tots els residents de Mariúpol».

Per altra banda, les tropes russes van disparar a primera hora del dia deu míssils contra instal·lacions portuàries i altres infraestructures industrials de la ciutat de Mykolaiv, una de les més importants d’Ucraïna. Tot apunta que l’atac es va produir des de la regió ocupada de Jerson, segons va informar el Comandament Operatiu «Pivden» (Sud).

«L’enemic va dirigir cap a Mykolaiv deu coets del tipus Onyx disparats des del complex de míssils Bastion a la regió ocupada de Jerson. Una vegada més, es van atacar les instal·lacions portuàries i altres infraestructures industrials de la ciutat, i es van registrar impactes en terrenys agrícoles dels afores», va precisar.

Segons l’informe sobre la situació operativa al sud d’Ucraïna, «s’està aclarint la informació sobre l’abast dels danys i l’existència de víctimes». L’exèrcit rus «no està actiu, però continua els atacs amb coets i els bombardejos amb artilleria i morters dels nuclis poblacionals al llarg de la línia de contacte i a la nostra rereguarda».