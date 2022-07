Rússia és el país que pateix més robatoris de dades

La invasió d’Ucraïna està tenint conseqüències directes per a la privadesa dels russos. Rússia és el país que més robatoris de dades ha patit des del començament d’any amb més de 3,5 milions d’usuaris afectats. Així ho indica un informe de la firma de ciberseguretat Surfshark publicat recentment.

El document assenyala que els russos són una cinquena part de totes les víctimes de violacions de dades a nivell mundial. El nombre de comptes russos que han vist com terceres parts hi accedien i filtraven informació tan sensible com targetes de crèdit, números de telèfon i diverses contrasenyes s’ha disparat fins a un 11%.

Tot i que correlació no implica causalitat, tot apunta que aquestes xifres són a causa de la guerra desplegada per Moscou contra el seu país veí. El 25 de febrer, un dia després que el Kremlin activés l’atac, el col·lectiu descentralitzat de hackers Anonymous va declarar la «guerra cibernètica» contra Rússia. Posteriorment hi ha hagut una onada de ciberatacs llançats des d’ordinadors de tot el món contra infraestructures estatals russes i contra els ciutadans d’aquest país. Una estratègia que s’ha accelerat des de llavors. I és que al març es van vulnerar un 136% més de comptes que al febrer.

Gran robatori de correus

Fa unes setmanes, Anonymous va assegurar haver robat fins a 495.000 correus electrònics secrets de l’empresa Technotec, que ofereix serveis a empreses energètiques russes com ara Rosneft o Gazprom.

Per contra, l’informe de Surfshark apunta que la filtració de dades privades a Ucraïna es va reduir un 67% en els primers mesos del 2022. Així, el país sota setge militar rus ha passat de ser el vuitè país del món que patia més atacs a finals de l’any passat a ocupar la posició número 15.

Crida especialment l’atenció Polònia, que ha passat a ocupar el tercer lloc de la llista amb 961.000 usuaris afectats pel robatori de dades personals, experimentant un augment del 514% en relació amb el primer trimestre del 2021. La companyia de ciberseguretat remarca que això és deu a l’onada d’atacs phishing, que es fan passar per tercers actors legítims -com bancs o altres empreses- per enganyar la víctima i instal·lar virus als seus sistemes. Aquestes dades robades poden ser utilitzades després per fer xantatges que poden suposar el desemborsament de grans quantitats de diners.

El segon país més colpejat són els Estats Units, amb 2,49 milions d’usuaris afectats, encara que el seu impacte s’ha reduït un 47%. Espanya, per la seva banda, ocupa la posició número 16: del gener al març es van violar les dades de poc més de 187.000 internautes, unes xifres que suposen un descens del 70%. Es constata que Espanya no està patint, fins ara, l’amenaça de ciberatacs russos que s’havia previst en un primer moment.