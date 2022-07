Texas usa la decisió del TS per restaurar una llei de 1925 que prohibeix avortar

El Tribunal Suprem de Texas (EUA) va restaurar ahir a la nit una llei del 1925 que prohibeix l’avortament i que el fiscal general de l’estat havia ordenat implementar després que el Tribunal Suprem federal acabés amb la protecció a l’avortament. La llei del 1925 estableix una pena de fins a cinc anys de presó per a aquells metges que ajudin una dona a interrompre el seu embaràs. La legislació prohibeix l’avortament en cas d’incest o de violació i només estableix una excepció en cas que la vida de la mare estigui en perill.

L’avortament ara mateix és il·legal en set dels 50 estats dels EUA: Alabama, Arkansas, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sud Wisconsin i Virgínia Occidental. Arizona, Kentucky, Louisiana i Utah també havien anunciat la seva intenció de prohibir l’avortament, però la justícia va bloquejar la implementació de les lleis que prohibeixen aquest dret. I L’organització Planned Parenthood, que gestiona la xarxa de clíniques de salut reproductiva més gran als EUA, estima que 26 estats acabaran prohibint el dret a l’avortament.

La sentència del Tribunal Suprem de Texas només restaura la llei de manera temporal mentre s’arriba a una decisió final. En la pràctica, el que va fer el tribunal va ser bloquejar la sentència d’una cort inferior que havia impedit l’entrada en vigor de la llei a petició del Centre per als Drets Reproductius i la Unió per a les Llibertats Civils a Amèrica, que representaven clíniques que practiquen avortaments.

Aquesta llei va entrar en vigor abans que, el 1973, el Tribunal Suprem establís que els estats no podien interferir en la decisió d’una dona sobre el seu embaràs en la sentència Roe contra Wade. La setmana passada el Tribunal Suprem, de majoria conservadora, va revocar Roe contra Wade, de manera que va acabar a la protecció federal a l’avortament i va donar permís als estats per fixar les seves pròpies regles.

Automàticament, estats com Texas van començar a implementar les anomenades «lleis zombis» que s’havien proclamat abans que el Tribunal Suprem garantís el dret a l’avortament el 1973, mentre que altres estats van activar «lleis ressort», anomenades així per haver estat dissenyades per entrar a vigor just quan es va derogar el dret a l’avortament. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, va ordenar a tots els fiscals texans que persegueixin per la via penal qualsevol metge que practiqui avortaments.