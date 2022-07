Almenys sis morts i deu ferits en el despreniment d’una glacera als Alps italians

Almenys sis persones van morir i deu més van resultar ferides ahir, una de les quals de gravetat, a causa del despreniment d’una part de la glacera de la Marmolada, a les Dolomites, als Alps italians, segons va confirmar el cos de Salvament Alpí de la regió de Vèneto. Els equips d’emergències van realitzar evacuacions a la zona per si es produïen noves allaus a causa de les altes temperatures que s’han registrat a la zona nord d’Itàlia al llarg del cap de setmana. Les tasques de recerca dels desapareguts, una desena, van allargar al llarg de la nit.

Dos dels deu ferits van ser traslladats a l’hospital de Belluno, un altre a Treviso i cinc a Trento, va indicar la portaveu dels serveis d’emergència, sense oferir més detalls sobre la nacionalitat de les víctimes. Diversos helicòpters van participar en les operacions de rescat i de vigilància. La causa del despreniment, segons van apuntar els serveis d’emergència, va ser conseqüència de les elevades temperatures registrades. «Una allau de neu, gel i roca va caure sobre la via d’accés en un moment en què hi havia diversos grups d’alpinistes, alguns dels quals van ser arrossegats», va apuntar el cos.

El despreniment es va produir prop de Punta Rocca, en el camí d’ascens habitual per arribar al cim, i segons les primeres informacions, hi havia diversos senderistes i excursionistes en aquesta via en el moment de l’accident. Aquest cap de setmana a la Marmolada s’ha assolit el rècord de temperatura. El cim de la glacera ha registrat uns 10 graus centígrads, segons va explicar el president de la regió de Vèneto on s’ubica la glacera de la Marmolada.