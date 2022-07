«No es pot acceptar que morin persones a les fronteres de la Unió Europea. Alhora no podem acceptar que ningú intenti accedir de forma violenta per entrar a la UE. L’ACNUR, la Unió Africana i altres institucions, com vostès, han demanat una investigació i estic completament d’acord amb aquesta línia d’actuació. És necessari determinar quins han sigut els fets», ha reconegut la comissària europea d’Interior, Ylva Johansson, durant un debat al Parlament Europeu sobre l’intent de salt de la tanca de Melilla el 24 de juny, en què van morir almenys 23 immigrants –37 segons alguns eurodiputats– i desenes van resultar ferits.

Johansson ha admès que serà «molt difícil saber què va passar aquell divendres negre» al pas de Nador, però ha insistit que demostra de nou que Europa necessita un pacte d’immigració i asil i, abans que res, que les persones han de ser tractades amb dignitat. «Melilla és una crida, una alarma, hi haurà més gent que posarà el seu futur en mans dels traficants. Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per salvar vides», ha dit tancant files, malgrat el que va passar, amb Rabat. «El Marroc és un país estratègic per a la UE i és important per gestionar la immigració. Aquest any només ha evitat més de 26.000 sortides irregulars», ha recordat.

Tant el representant del PP, José Ignacio Zoido, com Diana Riba, d’ERC, o Miguel Urbán, d’Anticapitalistes, han aprofitat el debat per carregar contra el Govern de Pedro Sánchez. «No pot qualificar-se d’assumpte ben resolt, com va fer el president del Govern d’Espanya, Pedro Sanchez» quan «la complexa situació de la frontera sud és un cúmul de desencerts», ha carregat l’exministre d’Interior. «En una acció policial en la qual es van assassinar 37 immigrants va parlar d’operació ben resolta i d’assalt violent criminalitzant persones que fugen de la violència», ha criticat Diana Riba.

Investigació internacional

«És fonamental impulsar una investigació internacional i independent que depuri responsabilitats penals i polítiques», s’hi ha sumat Urbán, que ha demanat a més la dimissió del ministre Fernando Grande-Marlaska. Per al representant de C’s, Jordi Cañas, l’ocorregut «és el corol·lari de la gestió de les fronteres que fa el Marroc» en una «barreja de negligència i incapacitat unida a una ingent utilització política de l’arma migratòria per pressionar Espanya i la UE» mentre que l’eurodiputada d’IU, Sira Rego, ha enviat una missiva a la Defensora del Poble europeu, Emily O’Reilly, demanant una investigació.