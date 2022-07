La Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) s’ha mostrat aquest dilluns partidària que les persones positives per covid-19 s’aïllin tot i que no tinguin símptomes o siguin lleus, i han recordat que la mascareta continua sent aconsellable en interiors freqüentats.

Amb tots els indicadors de la pandèmia a l’alça, tant de casos com d’hospitalitzacions i ingressos a les UCIs, sense oblidar les 40 morts diàries per covid, la SEE ha emès un comunicat en el qual fa una crida a la responsabilitat de tots els ciutadans i a les autoritats sanitàries per protegir especialment els més vulnerables.

«La pandèmia encara no s’ha acabat i la responsabilitat individual és l’eina fonamental per evitar contagis i per tal que disfrutem d’un estiu tranquil», assenyalen els epidemiòlegs.

No s’ha de baixar la guàrdia

Així, aquests experts insisteixen que no s’ha de baixar la guàrdia i que cal continuar respectant les mesures de prevenció no farmacològiques; en aquest sentit, la SEE aconsella als ciutadans disfrutar de l’aire lliure i dels grans espais i que utilitzin la mascareta en espais interiors freqüentats, sobretot les persones vulnerables.

«La població general juga un paper clau en la protecció de les persones de risc, per la qual cosa insten a utilitzar la mascareta quan es produeixin trobades amb individus que per les seves condicions puguin ser considerades vulnerables», remarca.

De la mateixa manera, els epidemiòlegs sol·liciten que es concedeixi el teletreball als treballadors que resultin positius i, si no és possible, se’ls doni la baixa laboral.

Extremar la precaució

En general, són favorables al fet que els contagiats s’aïllin, fins i tot sense símptomes, i que extremin les mesures de precaució amb les persones convivents, com no compartir espais i utilitzar mascareta sempre que es coincideixi amb altres persones o avisar als seus contactes estrets perquè extremin les precaucions i estiguin atents al desenvolupament de possibles símptomes.

Finalment, animen els que encara no s’han vacunat per primera vegada a fer-ho i a rebre la tercera dosi aquells que només n’hagin rebut dues, ja que, segons l’últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat, poc més de la meitat de la població té la dosi de reforç.