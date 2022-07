El portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Lorenzo Armenteros, ha alertat aquest dilluns que s’està entrant «en la vuitena onada» de la covid-19 després d’haver-ne passat «una setena gairebé fantasma».

«Tot i que no tenim dades de la majoria dels positius per coronavirus perquè només en coneixem la incidència en majors de 60 anys, que són els casos que veiem a les consultes, pels nous casos en gent jove i pels que es poden sumar pels tests que realitzen els pacients, estaríem en una vuitena onada», ha argumentat Armenteros.

Una vuitena perquè, ha matisat, s’ha «passat una setena onada gairebé fantasma, desapareguda perquè no hi havia prou dades, així que epidemiològicament estaríem en una vuitena onada». «Aquest pic que està repuntant en les dues últimes setmanes podria indicar-nos que hi ha una nova onada en potència que està començant a pujar», ha remarcat el portaveu dels metges de família.

El facultatiu de Lugo ha advertit que «delegar la seguretat sobre els ciutadans és complicat perquè estan molt cansats, hi ha un cansament pandèmic i la gent vol disfrutar de l’estiu, de les aglomeracions, però això provoca un gran nombre de contagis», avisa.

Variants

Un aspecte que recalca especialment és que les «característiques de les variants són diferents. Per tant, la BA.5 és molt infecciosa i genera més símptomes». «Provoca més símptomes, de manera que augmenten les visites a l’atenció primària i l’ingrés hospitalari. Les variants no són iguals i no s’han de tractar de la mateixa manera», ha sentenciat.

Lorenzo Armenteros ha incidit en la necessitat de continuar «utilitzant mascaretes en interiors, en el transport públic i quan es produeixin aglomeracions».

Finalment, ha apel·lat a l’ús de les mascaretes «de forma solidària, quan es tingui qualsevol simptomatologia respiratòria».