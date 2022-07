El Govern aprovarà dimarts un pla per estabilitzar a 67.300 sanitaris interins

El Govern aprovarà en el Consell de Ministres de demà dimarts un pla d’ocupació pública per estabilitzar 67.300 places de sanitaris actualment ocupades per interins. Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha definit la mesura com «la major estabilització dels professionals sanitaris de la història» per acabar amb la «precarització de la sanitat», segons ha afirmat en una entrevista al diari El País.

Aquest anunci, segons Sánchez, obeeix al «compromís del Govern d’Espanya amb l’estabilització, amb el fi de la precarització laboral». A Espanya, un de cada tres empleats del sector públic tenen un contracte temporal, segons les últimes dades del INE. Sánchez no ha donat més detalls de com es produirà aquesta estabilització, si serà via concurs de mèrits, concurs oposició, oposició o una barreja de totes i s’ha limitat a avançar la xifra i valorar-la com «un pas molt important a favor d’acabar amb la precarització de la sanitat, que és el sector que més ha sofert la precarietat laboral». A Catalunya, la Generalitat ja ha iniciat els seus propis processos d’estabilització tant pel personal interí en sanitat com d’altres departaments. Concretament, l’Institut Català de Salut (ICS) traurà un total de 7.648 places actualment ocupades per a treballadors eventuals i que passaran a ser fixes.