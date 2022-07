L’arribada d’11.000 vehicles per anar al Marroc col·lapsa els ports de Cadis

Més d’11.000 vehicles han arribat als ports gaditans d’Algesires i Tarifa en tres dies, des del divendres, en el primer cap de setmana punta de l’Operació Pas de l’Estret (OPE), col·lapsant les instal·lacions i provocant un retràs en els tràmits de fins a nou hores. Ahir al matí s’arribava a les cinc hores d’espera per embarcar a les instal·lacions portuàries d’Algesires. Aquestes llargues cues feien necessària una presència quasi constant de la policia per evitar aldarulls, davant les nombroses protestes per «les condicions infrahumanes que hem de suportar», segons deunciava Ahmed Chaib, que portava amb la seva dona i els seus tres fills més de quatre hores a ple sol a l’interior del seu vehicle.

Les autoritats atribueixen el col·lapse a un increment del 45% en relació amb el 2019 de l’afluència de vehicles i persones que volen anar al Marroc.