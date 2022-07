L’enviat de l’ONU per al Sàhara Occidental, Staffan de Mistura, ha decidit a última hora cancel·lar la visita que tenia previst fer al territori del Sàhara ocupat pel Marroc, segons ha anunciat avui l’organització.

De Mistura, que es troba a Rabat per reunir-se amb autoritats marroquines, planejava inicialment viatjar des d’allà al territori sahrauí, que encara no ha visitat des que ocupa el càrrec. «Ha decidit no procedir amb una visita al Sàhara Occidental durant aquest viatge, però espera fer-ho durant les seves pròximes visites a la regió», va explicar en un breu comunicat el portaveu de les Nacions Unides, Stéphane Dujarric, que no va donar explicacions sobre el motiu d’aquest canvi de plans.

Les visites dels enviats al territori sahrauí solen comptar amb el ‘vistiplau’ de Rabat, que en algunes ocasions ha arribat a vetar aquests viatges o ha imposat certes condicions a l’agenda d’aquests enviats. Així, l’últim enviat que es va reunir obertament amb grups sahrauís independentistes va ser Christopher Ross l’any 2012, i posteriorment el Govern marroquí li va prohibir viatjar al Sàhara, entrant en conflicte directe amb Ross, que el va arribar a declarar persona no grata.

Front Polisario

El Front Polisario ha culpat avui immediatament de la cancel·lació de la visita de De Mistura el Govern marroquí i va reclamar al Consell de Seguretat de l’ONU i el secretari general de l’organització, António Guterres, que actuïn davant l’«obstruccionisme» de Rabat.

En un comunicat remès a Efe, el Polisario va dir que el Marroc ha frenat el viatge del diplomàtic per impedir que «vegi de primera mà l’opressió a què els civils sahrauís i els activistes dels drets humans són sotmesos diàriament sota l’ocupació militar il·legal marroquina».

De Mistura, nomenat l’any passat com a enviat personal del secretari general de l’ONU per al Sàhara Occidental, va fer un primer viatge a la regió el gener passat, en el qual va visitar Rabat i els camps de refugiats sahrauís a Algèria, així com Alger i la capital de Mauritània.

En aquesta ocasió, no tenia previst viatjar a Tinduf (Algèria), seu del moviment independentista Front Polisario, ni a Alger, un punt habitual en aquestes gires. Segons fonts diplomàtiques, tant el Polisario com les autoritats algerianes es mostraven contràries a rebre De Mistura si viatjava en primer lloc a Rabat, malgrat que ha sigut tradicionalment l’ordre en aquestes gires dels enviats de les Nacions Unides.

El conflicte es troba des de fa any en un moment de bloqueig total, ja que el Marroc únicament proposa un estatus d’autonomia de contorns imprecisos per al territori i el Polisario exigeix que qualsevol solució es decideixi en un referèndum amb opció d’independència.