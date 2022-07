El president francès, Emmanuel Macron, ha remodelat el seu Govern després d’haver perdut la majoria absoluta en les legislatives de juny sense aplicar grans canvis. El nou Gabinet manté les figures que des de maig ocupaven les carteres d’Economia, Interior, Defensa, Justícia i Exteriors.

En la remodelació s’inclou la sortida del ministre de Solidaritat i Persones Discapacitades, el conservador Damien Abad, qüestionat per les acusacions de violència sexual per part de diverses dones, unes denúncies que van donar lloc, la setmana passada, a l’obertura d’una investigació judicial per intent de violació. Ara ha quedat substituït per Jean-Christophe Combe.

Abandonen l’Executiu les ministres de Sanitat, Brigitte Bourgignon; de Transició Energètica, Amélie de Montchalin, i del Mar, Justine Benin, que no van ser elegides en les legislatives de juny, en aplicació d’una regla no escrita des de fa molts anys que estableix que els perdedors en unes eleccions no poden formar part del Govern.