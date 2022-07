Stoltenberg? volem cap a moscou

Quan em vaig assabentar per la premsa que havien nomenat secretari general de l’OTAN a un tal Strangelove, vaig pensar que, aquesta vegada sí, la cosa anava de debò. Que ja veuria Putin com les gastem per aquí , que amb occident no s’hi juga i que amb una simple trucada del telèfon vermell, volem cap a Moscou. Va ser un error meu, és clar, que mai he dominat gaire això dels idiomes. A qui havien nomenat de cap de l’OTAN era a Stoltenberg i no a Strangelove, però és igual, segur que a en Putin li va entrar la mateixa por en el cos que a mi. De fet, no ha estat fins vuit anys després del nomenament de Stoltenberg/Strangelove al capdavant de l’OTAN, que el mandatari rus no s’ha decidit a envair Ucraïna, vuit anys fins a estar segur que a l’altre costat del nou teló d’acer hi té l’Stoltenberg, no l’Strangelove.

Qui no ha jugat a soldadets quan era un nen? Jens Stoltenberg ha complert el somni de tants nens que en el món hi ha hagut, i ha aconseguit continuar jugant-hi fins a l’edat adulta. Aquí continua, als seus 63 anys, dirigint des de 2014 l’OTAN, o la NATO, que diuen els esnobs perquè sapiguem que, tot i que no parlen anglès, ho saben dissimular. Stoltenberg és noruec, d’on són els fiords i el salmó, i per descomptat no és militar, l’organització militar més gran que mai ha existit, té per costum triar a civils per a dirigir-la, segurament això ha de tranquil·litzar els europeus.

Un veu a un general amb la seva mandíbula quadrada i el pit ocult darrere de les medalles, dirigint l’OTAN, i es passa els diumenges construint un búnquer al rebost, amb l’ajuda del cunyat. Per si de cas. En canvi, un veu a un civil noruec de secretari general i arriba a creure’s que l’OTAN és un club d’amics que es reuneix de tant en tant per fer algun tiberi, així que pot dedicar els diumenges a passejar amb bicicleta, que és la moda.

Stoltenberg i la resta de mandataris d’aquest club d’amics, han estat precisament aquests dies fent tiberis a Madrid. Els noruecs, com els nòrdics en general, tenen fama de frugals, no sembla el nostre home algú que es deixi seduir pels plaers de la taula, només se l’ha de veure, prim com un salmó assecat. Probablement mentre els altres assaboreixen les menges acostumades d’aquestes cimeres -una cimera sense que es filtri el seu menú a la premsa perquè els ciutadans puguin exclamar «déu-n’hi-do com s’atipen, no mengen llenties, no, es nota que no ho paguen ells», no mereix dir-se cimera-, Stoltenberg, que en el fons no ha deixat de ser un nen, estigui amb el pensament lluny d’allà, movent una divisió de carros de combat d’un costat a l’altre dels Urals, bombardejant alguna ciutat qui sap on, o desembarcant unes quantes unitats d’infanteria a Normandia, ja sé que això ja es va fer en el seu moment, però els nens són així. Tal vegada fins i tot s’ajuda de les menges que no endraparà - he comentat que és home més aviat frugal? - per a deixar volar la imaginació.

- Es troba bé, míster Strangelove, sorry, Stoltenberg? Fa estona que l’observo moure les gambes d’un costat a un altre del plat mentre taral·lareja la Cavalcada de les Valquíries. Si no se les menjarà, me les enduc jo, que després tinc una festa a la meva habitació.

- Errr... Perdó, estava pensant en les meves coses. Agafi les gambes, agafi-les, míster Boris, jo no tinc gana – respon com absent.

Stoltenberg cobra el seu bon sou com a secretari general de l’Aliança, i està bé que així sigui, i a més s’ho passa bé jugant a soldadets, què més es pot demanar a la vida. Però tothom sap que qui mana aquí és Joe Biden, a qui ningú gosaria menjar-se-li una gamba i a qui tothom, Stoltenberg el primer, tracta com el jefe. Una cimera de l’OTAN serveix només per a dues coses, una són els tiberis ja esmentats, i l’altra és perquè cada dirigent pugui fer-se una foto amb el president dels Estats Units que correspongui en aquell moment. El perquè d’aquestes ànsies de tenir una foto al costat del POTUS és un misteri insondable, hi ha qui sosté que fa guanyar vots, però un tendeix a pensar que serveix només per a ensenyar-la en trobades familiars. Amb Stoltenberg només volen fer-se fotos els cambrers, i això perquè sovint el confonen amb un autor de novel·la negra nòrdica, tan de moda entre el gremi de l’hostaleria.

Encara que Stoltenberg sigui un home de palla, és un home de palla de l’OTAN, que no és poca cosa, així que alguna cosa se li havia de preguntar, ni que fos per cortesia. La pregunta recurrent a Espanya -Gibraltar a part, però com que hi ha per aquí en Boris Johnson menjant gambes, millor no esmentar-lo- és si aquesta organització militar protegiria Ceuta i Melilla arribat el cas d’un atac. A això va respondre Stoltenberg parlant del nou Concepte Estratègic i assegurant que vol avançar en l’adhesió de Finlàndia i Suècia. O sigui que, com a bon noruec, es va fer el suec.