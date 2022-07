Almenys 6 morts i 24 ferits en un tiroteig en una desfilada als EUA

Nou tiroteig amb víctimes als Estats Units. Almenys sis persones van morir i 24 més van haver de ser hospitalitzades com a conseqüència d’un nou incident amb armes de foc a la ciutat de Highland Park, situada a 50 quilòmetres al nord de Chicago (a l’estat d’Illinois), durant una de les desfilades amb motiu de la festa nacional del 4 de juliol. Les forces de seguretat buscaven el sospitós a l’hora de tancar aquesta edició després d’establir un perímetre al centre de la ciutat i van demanar als ciutadans que es refugiessin als seus domicilis.

Segons les primeres investigacions, el tirador podria haver fet servir un rifle i hauria disparat des d’una teulada, va informar The New York Times. Els vídeos gravats pels assistents mostren gent corrent en sentir-se els trets, just 10 minuts després d’iniciar-se la festa, que va acabar en caos i pànic. Alguns testimonis van dir haver escoltat diversos trets, almenys una vintena.

L’alcaldessa de Chicaco, Lori Lightfoot, va explicar que «estem davant d’un incident actiu i es recomana buscar refugi». «Les forces de seguretat estan buscant el sospitós. S’han recuperat proves d’una arma de foc. Un gran nombre d’agents ja estan treballant i han assegurat un perímetre al centre de Highland Park», establia el comunicat municipal. En concret, es va posar en marxa una recerca porta per porta per localitzar un «home blanc d’entre 18 i 20 anys amb cabells molt llargs, de constitució petita i que porta una camisa blanca o negra».