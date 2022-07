Brussel·les insta a aclarir la tragèdia de la tanca de Melilla

«No es pot acceptar que morin persones a les fronteres de la Unió Europea. Alhora, no podem acceptar que ningú intenti accedir de forma violenta per entrar a la UE. Acnur la Unió africana i altres institucions, com vosaltres, heu demanat una investigació i estic completament d’acord amb aquesta línia d’actuació. Cal determinar quins han estat els fets», va admetre la comissària europea d’Interior, Ylva Johansson, durant un debat al Parlament Europeu sobre l’intent de salt de la tanca de Melilla el 24 de juny passat en què van morir almenys 23 immigrants -37 segons alguns eurodiputats- i desenes van resultar ferits.

Johansson va reconèixer que serà «molt difícil saber què va passar aquell divendres negre» al pas de Nador, però va insistir que demostra de nou que Europa necessita un pacte d’immigració i asil i que les persones han de ser tractades amb dignitat.