La comissió que indaga l’assalt al Capitoli confirma que Trump podria ser imputat

La comissió de la Cambra de Representants dels Estats Units que investiga l’assalt del 6 de gener del 2021 al Capitoli ha confirmat que l’expresident Donald Trump podria ser imputat per incitar a la insurrecció durant aquella jornada.

La vicepresidenta de la comissió, Liz Cheney, va assenyalar que no s’ha descartat la possibilitat de recomanar la imputació de Trump a la Fiscalia. «Prendrem una decisió sobre això», va asseverar abans de matisar que «és possible» que s’imposin càrrecs penals contra el mandatari.

Tot i això, va matisar que ni tan sols cal que el Departament de Justícia esperi que hi hagi conclusions de la comissió per proposar aquesta imputació. Les seves paraules van arribar després que l’exassessora de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson confirmés que Trump es va enfadar quan el Servei Secret li va comunicar que no podia «acompanyar els manifestants» durant l’assalt.

Per part seva, el congressista republicà Adam Kinzinger, que també forma part de la comissió, va explicar que el testimoni de Hutchinson «s’ha vist inspirat pel de molts altres» i ha provocat que altres persones sol·licitin declarar. «Cada dia apareix gent que vol parlar», va afegir. Hutchinson va explicar que Trump es va abalançar sobre un agent del Servei Secret en un intent per aconseguir el volant del vehicle en què era traslladat aquell 6 de gener.