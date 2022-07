El <strong>conflicte armat entre Rússia i Ucrania</strong> podria entrar en un nou escenari que inquieta especialment Kíiv: la implicació més gran de Bielorússia. Al principi, el país presidit per Aleksandr Lukaixenko s’havia limitat a explicitar el seu suport a la iniciativa de Vladímir Putin. Però en les últimes setmanes li ha ofert ajuda logística, com aportar vies de sortida per als militars russos desplaçats a territori ucraïnès i la creació d’un comando militar a la frontera amb Ucraïna, si bé fins ara s’ha limitat a maniobres militars a prop de la zona limítrofa.

Decisions que augmenten el recel ucraïnès i que han portat el seu president, Volodímir Zelenski, a advertir Lukaixenko que «no arrossegui Bielorússia a la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i a la violació de tots els tractats internacionals». Zelenski ha qualificat de «perilloses» les declaracions de Lukaixenko sobre la possibilitat d’un exèrcit unit de Bielorússia i Rússia i sobre la decisió presa ja «fa temps» de participar en el que Moscou qualifica d’«operació especial». Una inquietud que va a més i que el dirigent ucraïnès va remarcar amb exemples com el del llançament de míssils russos contra Ucraïna des de territori bielorús.