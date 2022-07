Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant la previsió que hi haurà canvis

Un any enrere, es palpava la mateixa incertesa en el PSOE i a l’executiu. S’entreveia una remodelació àmplia en el Govern i en el partit, però el president es guardava les seves cartes, movent les seves peces en silenci i buscant l’efecte sorpresa. Ara, després del desastre de les eleccions andaluses del 19 de juny, la cúpula socialista i la Moncloa pensen que Pedro Sánchez farà canvis, però en l’entorn del líder asseguren no tenir informació encara sobre si n’hi haurà, sobre el seu abast i sobre quan s’executaran, si aquest mes o ja a la tornada de les vacances d’estiu.

És precisament aquest mar de dubtes el que intranquil·litza molts quadres. I el president, en la reunió de l’executiva federal d’ahir, no va aclarir res, ni per a bé ni per a mal. Sánchez va traslladar als seus que se centressin en allò «important», que fessin «campanya» de les mesures del Govern i que no fessin cas de «ximpleries». O sigui, de les «especulacions» -així ho va definir el portaveu de la direcció, Felipe Sicília- sobre possibles i futurs moviments.

Les posicions han migrat en les últimes setmanes de manera ostensible. Abans dels comicis autonòmics andalusos, i tenint en compte el mal resultat que s’anticipava (i que van confirmar les urnes), en el PSOE sí que s’estenia la sensació que caldria un «cop de timó», un revulsiu. Una crisi de Govern, fins i tot. Però en el nucli dur del president, a Ferraz i a la Moncloa, es negava aquesta possibilitat amb vehemència. Ja no.

«Així no es pot seguir»

La patacada del 19-J i la dura digestió posterior han anat convencent en el partit i en l’executiu que Sánchez pot moure fitxes, perquè «així no es pot seguir». I és que el temor que l’onada favorable al PP, que reflecteixen els sondejos, acabi arrossegant els socialistes ha fet convèncer els comandaments que cal canviar de dinàmiques, i potser de cares. En definitiva, els pretorians del líder ja no descarten una renovació.

Ahir, per descomptat, no hi va haver entrades ni sortides en la direcció. El secretari general i president va reunir la seva executiva i no va dir «ni mitja paraula» sobre hipotètics relleus, segons van ratificar diferents integrants. Tampoc es va convocar la cita dels dilluns a la Moncloa en què Sánchez reuneix el seu nucli dur en Govern, partit i grup parlamentari per definir l’estratègia i prendre les decisions clau, així que segueix sense haver-hi pistes.

El cap de l’executiu es va desplaçar a Ferraz després de protagonitzar un col·loqui amb el premi Nobel d’Economia Abhijit Banerjee, i se’n va anar tan bon punt va acabar per acudir a un acte d’agraïment al seu equip a la Moncloa per l’organització de la cimera de l’OTAN.

Sánchez no va parlar de canvis en la seva executiva, però sí que els va demanar «centrar-se en allò important» i «no distreure’s en qüestions» que no siguin rellevants, i els va reclamar convèncer-se de la força del PSOE, «no abaixar els braços perquè les batalles que es perden segur que són les que no es presenten», com resumia una responsable de la cúpula. En definitiva, els va instar a no fer cas de «ximpleries», una expressió que els presents van lligar a les «especulacions» de possibles relleus. En tot cas, la incertesa i el temps que dedica Sánchez a executar els seus moviments, fan créixer les tensions.