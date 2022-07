Un excursionista espanyol, nascut el 1986 i resident a Londres, ha sigut trobat mort avui a les Dolomites, Alps italians, després d’extraviar-se mentre feia una ruta en solitari, ha confirmat a EFE un portaveu de Salvament Alpí del Vèneto.

La recerca es va iniciar ahir a petició del seu germà, a l’alertar que no s’havia presentat a treballar a Londres, on viu, i va ser trobat mort al llarg de la ruta de l’Alta Via núm. 1 de les Dolomites.

va agafar un camí equivocat i va acabar caient per un precipici. El mòbil, rastrejatSegons els mitjans italians, l’excursionista havia passat la nit al refugi Pramperet l’1 de juliol, i va sortir el 2 de juliol al matí en direcció Belluno, on no va arribar mai.

Seguint els rastres del telèfon mòbil, basant-se en els repetidors de la zona, la recerca es va restringir a les zones d’Erbandoi, on va aterrar l’helicòpter amb els equips de socorristes.

L’helicòpter de Protecció Civil de la Regió del Vèneto va deixar llavors un equip de rescat i bombers amb un dispositiu portàtil Imsi Catcher al cim sud de la muntanya Zità, per intentar localitzar el mòbil i, a les 9.40 hores, un equip de rescat a peu va divisar el cos de l’espanyol.