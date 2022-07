El TSJC deixa la llei del català a les aules camí del Constitucional

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu possible inconstitucionalitat en el decret del Govern i la nova llei sobre ensenyament de les llengües oficials a les escoles que va aprovar el Parlament, en resposta a la sentència que imposa un 25% de classes en castellà. En una providència, la sala contenciós administrativa del TSJC que va dictar la sentència del 25% demana a la Fiscalia i a les parts personades en la causa que es posicionin sobre si ha de plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat en relació amb les dues normes per possibles infraccions de la carta magna i de l’Estatut.

El decret llei, que no fixa percentatges per a l’ensenyament de les llengües oficials, va ser aprovat el maig pel Govern, que el va esgrimir davant el TSJC per demanar que es declarés la «impossibilitat legal» d’aplicar la sentència del 25% de castellà a les escoles, davant del nou «marc legal». El passat 9 de juny, el Parlament -amb els vots de PSC, ERC, JxCat i comuns- va aprovar alhora la nova llei de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari, que fixa que el català és vehicular i disposa que l’ús del castellà quedi determinat pels centres en els projectes lingüístics, d’acord amb la situació sociolingüística de l’entorn.

El TSJC admet que les dues normes «determinen la impossibilitat legal» d’executar la sentència del 25% i «susciten seriosos dubtes sobre la seva validesa per vicis d’inconstitucionalitat, i acorda suspendre el termini per a l’execució forçosa de la decisió judicial.

«Estem davant d’una situació que impedeix de manera sobrevinguda l’execució de la sentència com a conseqüència de la promulgació d’unes normes legals que susciten dubtes d’inconstitucionalitat», manté la sala, que creu que això l’obliga a «plantejar la qüestió davant del Tribunal Constitucional».

En concret, el tribunal considera que el decret llei 6/22 «impedeix la viabilitat» de la resolució de la sentència que fixa un percentatge mínim d’ús de cada idioma, mentre que la llei aprovada pel Parlament fixa el castellà com a llengua curricular, «en contradicció amb el fonament constitucional que va determinar la decisió de la sentència» i que el reconeixia com a vehicular.

«El cas és que les dues normes legals defineixen un model lingüístic en l’àmbit escolar que resulta incompatible amb els paràmetres presos en consideració en la sentència», insisteix el TSJC.

Segons la sala, la sentència del 25% «respon al model de conjunció lingüística, mentre que les normes promulgades defineixen un model basat en una correlació entre les dues llengües oficials incompatible amb el model considerat en resoldre el recurs».

Per aquest motiu, considera que abans d’executar la sentència «la primera qüestió que es planteja és l’ajustament del nou marc legal a la Constitució en els termes que aquesta ha estat interpretada». En aquest sentit, la sala demana a la Fiscalia i a la resta de parts personades que es pronunciïn sobre si el decret llei vulnera l’article 3 de la Constitució i el 35.1 de l’Estatut quant al «caràcter oficial del castellà».

També pregunta el seu posicionament sobre la possible vulneració dels articles 9.3, 24.1, 117 i 118 de la Constitució en relació amb el dret a la tutela judicial efectiva en l’execució de les sentències, així com el 86.1 de la carta magna, que permet dictar decrets en cas de necessitat urgent sempre que no afectin «l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat» o els drets o deures constitucionals.