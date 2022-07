Ucraïna necessita 750.000 milions de dòlars per a la seva reconstrucció

Tot i que Moscou ha ordenat mantenir l’ofensiva a l’est d’Ucraïna i continuar amb la conquesta del Donbàs, el país ja es prepara, amb ajuda de la comunitat internacional, per a la reconstrucció. Una tasca que necessitarà 750.000 milions de dòlars, segons va quantificar el primer ministre ucraïnès, Denis Shmihal, durant la Conferència de Lugano, que reuneix des d’ahir i fins avui a la localitat suïssa un miler de representants d’institucions internacionals, països aliats i sector privat per començar a dissenyar el full de ruta per recompondre el país un cop acabi la guerra de Vladímir Putin.

«No és un projecte local, d’una nació, sinó una tasca comuna de tot el món democràtic, de tots els països que puguin dir que són civilitzats», va dir per videoconferència el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que va responsabilitzar de totes les crisis actuals -alimentària, energètica, migratòria o la inflació- una Rússia que fa setmanes que bombardeja el seu país. «No és només un bombardeig. És un enfrontament ideològic. L’Estat terrorista espera que aquesta destrucció es converteixi en la prova de la suposada incapacitat del sistema democràtic de donar a la gent almenys una vida normal. Rússia vol mostrar que domina no només un territori, sinó la vida en sí mateixa», va denunciar el president. La cita de Lugano, copresidida per la Confederació Suïssa i Ucraïna, ja estava marcada al calendari abans de la invasió russa, el 24 de febrer passat, encara que inicialment havia de centrar-se únicament en les reformes que ha d’emprendre Ucraïna i la lluita contra la corrupció. Quatre mesos de guerra, però, han deixat darrere seu una reguera de destrucció que ha obligat a alterar lleugerament el focus i a centrar-lo en les «colossals» inversions necessàries per posar de nou en marxa el país, encara que les dues potes «es reforcen mútuament», va recordar el president suís, Ignazio Cassis. Però, «qui ha de pagar el pla de reconstrucció, estimat ja en 750.000 milions de dòlars?», es va preguntar Schmihal. Kíev ho té clar. En primer lloc, la reconstrucció s’hauria de finançar amb els béns i els actius confiscats a Rússia a través de les sancions internacionals.