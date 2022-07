Els treballadors de la indústria petrolera nòrdica d’alta mar han iniciat aquest dimarts una vaga que reduirà la producció de petroli i gas, segons ha informat Lederme, el sindicat que lidera l’acció industrial, a Reuters. Els treballadors exigeixen augments salarials per compensar la inflació.

La vaga arriba en un moment en què els preus del petroli i el gas són a l’alça, amb el subministrament del gas natural a Europa especialment ajustat després de les retallades de les exportacions de Rússia. «La vaga ha començat», ha dit en una entrevista Audun Ingvartsen, líder del sindicat Lederne.

El sindicat ha publicat un comunicat a les xarxes socials en què explica que l’empresa i els treballadors no han arribat a cap acord després de les reunions mantingudes. «L’oferta estava centrada en els salaris, però l’augment de preus estimat per a aquest any i l’evolució històrica dels guanys dels empleats a alta mar amb, entre altres coses, una disminució dels salaris l’any passat, significa que els líders no podien acceptar una oferta, ja que no conduïa a un creixement real dels salaris», ha resumit un representant sindical.

En conseqüència, l’operador Equinor, empresa energètica que desenvolupa petroli, gas, energia eòlica i solar, ha anunciat que s’han iniciat els tancaments de tres jaciments al Mar del Nord. El Ministeri de Treball noruec ha reiterat que segueix el conflicte «de prop». Pot intervenir per aturar una vaga si es donen circumstàncies excepcionals.

Dimarts, la producció de petroli i gas es reduirà en 89.000 barrils equivalents de petroli al dia (bpd), dels quals la producció de gas suposa 27.500 bpd, ha explicat Equinor. Dimecres, la vaga aprofundirà la retallada de la producció de gas del país fins a un total de 292.000 barrils equivalents de petroli al dia, o el 13% de la producció, va dir diumenge l’Associació Noruega de Petroli i Gas, en línia amb l’estimació d’Equinor.

La producció de petroli a partir de dimecres es reduirà en 130.000 barrils diaris, segons Equinor, en línia amb l’estimació anterior del grup de pressió. Això correspon al voltant del 6,5% de la producció de Noruega, segons un càlcul de Reuters.

Una nova escalada prevista per dissabte podria suposar el tancament de prop d’una quarta part de la producció de gas de Noruega, així com del voltant del 15% de la seva producció de petroli, segons un càlcul de Reuters. «Les conseqüències d’aquesta escalada encara no estan clares», va dir Equinor. La decisió de tancar la producció és, en última instància, de l’operador, Equinor».

Escalada en tres etapes

La vaga va començar a mitjanit, hora local (2200 GMT), en tres jaciments –Gudrun, Oseberg Sud i Oseberg Est– i està previst que s’estengui a uns altres tres jaciments –Kristin, Heidrun i Aasta Hansteen– a partir dimecres a mitjanit. Un setè jaciment, Tyrihans, també haurà de tancar dimecres, perquè la seva producció es processa des de Kristin.

Per al 9 de juliol, és probable que Sleipner, Gullfaks A i Gullfaks C deixin de produir, ja que els membres de Lederne es consideren crucials per a les operacions, amb possibles efectes secundaris en altres jaciments que bomben el seu producte a través d’ells. Si ho fessin, podria reduir-se la producció de cru i altres líquids petrolífers en 160.000 boepd més i la de gas natural en prop de 230.000 bdp, segons un càlcul de Reuters.

Els membres del sindicat Lederne van votar dijous en contra d’una proposta d’acord salarial que havien negociat les empreses i els líders sindicals.

Els altres sindicats noruecs del sector del petroli i el gas han acceptat l’acord salarial i no aniran a la vaga.