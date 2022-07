Díaz exigeix negociar la despesa militar per resoldre la crisi

Ningú mai no va dubtar que un Govern de PSOE i Unides Podem tindria els seus alts i baixos. I molt menys els seus propis protagonistes, que, abans que l’aliança es posés a caminar, es van conjurar davant les futures crisis amb un protocol per evitar les friccions o, almenys, resoldre-les una vegada ja ocorregudes, com ha acabat passant. Entre els mecanismes que van acordar hi ha la comissió permanent de seguiment de l’acord, invocada cinc vegades i que s’ha acabat convertint en la zona de frenada d’emergència de la coalició, on dirigir-se quan les discrepàncies es desboquen. A aquest òrgan va apel·lar ahir la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, en plena polèmica per l’aprovació d’un crèdit de gairebé mil milions per a despesa militar.

La líder d’Unides Podem vol abaixar la pilota a terra i debatre «serenament» l’augment del pressupost de Defensa. L’ala socialista del Govern central es mostra disposada, almenys, a evitar el xoc frontal, tot i que deixa molt clar que la determinació del president és ferma perquè la «seguretat no està garantida».

Manca d’informació

La tensió creixent dins de l’executiu en les últimes setmanes pel compromís de Sánchez amb l’OTAN d’elevar la despesa en Defensa fins al 2% del PIB va acabar explotant ahir per l’aprovació al Consell de Ministres d’un crèdit extraordinari de 999.793. 477 euros per sufragar béns i equips militars.

Unides Podem va denunciar que no van ser informats pels seus socis i que van rebre la informació per la premsa: «Tota la cura i tot l’afecte a la coalició progressista, però, insisteixo, com en el dret, les formes són importants. Crec que ni la vicepresidenta segona ni els grups de l’oposició s’han d’assabentar de raons tan importants per vosaltres [els periodistes]», va assenyalar Díaz.

I tot seguit va anunciar que Unides Podem havia reclamat una reunió de la taula de seguiment per parlar amb «serietat», «serenitat» i «assossec». Un «moment de reflexió», va resumir Díaz. «Aquest és un debat que la societat ha d’afrontar amb tranquil·litat», va destacar la vicepresidenta, després d’assenyalar que l’augment del pressupost de Defensa fins al 2% del PIB suposaria col·locar la despesa militar al voltant dels 22.000 milions d’euros, una xifra molt propera als 30.000 milions que maneja el Ministeri de Treball.

Tots els dirigents d’Unides Podem en bloc -llevat del ministre d’Universitats, Joan Subirats- han mostrat la seva unitat en els darrers dies rebutjant conjuntament l’increment de la despesa en Defensa i, fins i tot, l’ampliació del nombre de destructors nord-americans a Rota, una mesura a la qual votaran «no» en el seu pas pel Congrés. Tot i això, Díaz es va esforçar a deixar clar que l’aliança no està em perill: «Seguirem cuidant aquesta coalició perquè no hi ha alternativa a aquest Govern».

Fonts properes a la cúpula morada apunten que la intenció amb la reunió amb el PSOE és rebaixar la polèmica per començar a parlar de les mesures socials que s’hauran d’incloure en els Pressupostos de l’Estat per al 2023.

També l’ala socialista, que havia estat informada de la petició de Díaz abans que aquesta la publicités, vol apaivagar l’última crisi. La portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, va ser molt eloqüent en la compareixença posterior al Consell de Ministres: cal veure les reunions de la comissió de seguiment, de la qual participen, va recordar, «els partits» (i no l’executiu), amb normalitat, sense alarma. Va al·legar que són «habituals» aquest tipus de trobades (no ho són, perquè n’hi ha hagut cinc en dos anys i mig de legislatura) i que el Govern ja resol les seves diferències en òrgans col·legiats com el Consell de Ministres o la Comissió General de Secretaris de Estat i subsecretaris.

Precisament, en la darrera convocatòria d’aquest últim òrgan, dijous passat, es va abordar el crèdit extraordinari de gairebé mil milions. Segons explicaven ahir fonts de la Moncloa i d’Hisenda, va ser la secretària d’Estat de Pressupostos, María José Gualda, qui va exposar aquest punt en la reunió i «ningú va fer cap excepció», ningú va manifestar la seva oposició. Tampoc els ministeris d’Unides Podem. I com que no hi va haver objeccions, l’assumpte va passar a l’anomenat índex verd del Consell de Ministres, el que formen els acords que no són sotmesos «a consideració», a debat, pels membres del Gabinet, com va indicar Rodríguez.

El dubte ara és quan es veurà la taula de seguiment: ahir a última hora, ni tan sols estava clar si es produiria la trobada abans del debat de Política General, programat per a la setmana que ve. La portaveu va destacar que la coalició surt «reforçada» de cada crisi, perquè és més el que els uneix. Però també va llançar una advertència als morats: no es poden «abstraure’s» del context, una guerra a les portes d’Europa.