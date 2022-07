Johnson està a la corda fluixa després de la dimissió de dos dels seus ministres

El ministre britànic de Salut, Sajid Javid, i el ministre de Finances, Rishi Sunak, van presentar ahir la dimissió en haver «perdut la confiança» en el primer ministre, Boris Johnson, assetjat per múltiples escàndols. «Va ser un privilegi que em demanessin tornar al Govern per servir com a ministre Salut i Atenció Social en un moment tan crític per al nostre país», va escriure Javid en una missiva dirigida a Johnson, a qui qüestiona la moció de confiança a la qual va haver d’enfrontar-se el mes passat a causa de les festes celebrades a la residència oficial de Downing Street en plena pandèmia. Així, Javid defensa que si bé els conservadors han estat «competents en actuar en l’interès nacional», en les circumstàncies actuals, «lamentablement», la població creu que ja no ho són, com mostra que «un gran nombre» de diputats tories van votar a favor de destituir Johnson.

«Lamento dir que està clar per a mi que aquesta situació no canviarà sota el seu lideratge i, per tant, també ha perdut la meva confiança», va afirmar Javid. Per la seva banda, Sunak va fer el mateix en considerar que Johnson no compleix els estàndards de conducta que se li pressuposen a un primer ministre del Regne Unit. En la seva carta de dimissió, Sunak va afirmar que potser Economia sigui la seva última «ocupació ministerial», però per a ell és més important lluitar per bons estàndards de conducta. «El públic espera amb raó que el Govern es comporti de manera adequada, competent i seriosa», cosa que no passa actualment, va dir. Sunak va assegurar que ha estat «lleial» i va donar suport en públic el líder conservador fins i tot quan en discrepava «en privat» i va intentar avalar amb fons econòmics les prioritats de Johnson. Tot i això, segons es desprèn de la carta, Johnson no estava disposat a prendre «decisions difícils» en l’economia i això els ha portat a discrepar en el seu enfocament, fins al punt que ha optat per dimitir.