Almenys 75 persones migrants van morir al naufragar una embarcació irregular contractada per màfies a la costa oest de Líbia amb la qual pretenien creuar el Mediterrani i arribar a les costes d’Europa, ha informat avui l’Organització Internacional de les Migracions (OIM).

La tragèdia, una de les més greus ocorregudes aquest any en l’anomenada ruta migratòria del Mediterrani central, es va produir dimecres davant la ciutat de Zawara, segons el relat de 15 supervivents que van ser rescatats per un barco pesquer i tornats a aquesta localitat, pròxima a la frontera amb Líbia.

L’embarcació enfonsada va ser una de les tres que se sap que van sortir dimarts a la nit de les platges que s’estenen entre Zawara i Zawiya, base de les diferents màfies líbies que, connectades amb d’altres de la regió, es lucren amb el contraban d’armes, combustible i persones.

Dimecres, l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va revelar que patrulleres líbies van interceptar la nit anterior a un total de 307 persones que intentaven viatjar a Itàlia en embarcacions irregulars similars i les va tornar a port a Trípoli malgrat que Líbia està considerat com «un país no segur».

En un comunicat, l’organisme va explicar que els migrants, entre ells 22 dones i 11 nens, van ser desembarcats al port de Trípoli, on la Creu Roja Internacional i ACNUR els van prestar els primers auxilis abans que les milícies líbies s’ocupessin de traslladar-los als centres de detenció.

Nou rescat

D’altra banda, el barco Sea Watch 4 de l’homònima oenagé alemanya ha rescatat avui 73 migrants que viatjaven en un bot pneumàtic, de manera que ja porta a bord 193 persones salvades en la seva travessia pel Mediterrani central i espera que les autoritats dels països pròxims els concedeixin un port on atracar.

L’última operació s’ha produït aquest matí, quan s’ha localitzat un barco a la deriva amb 73 persones, entre elles diverses dones embarassades. Es creu que era una embarcació que havia demanat ajuda divendres i de la qual no s’havia tingut més informació. L’oenagé ha explicat a les xarxes socials que el barco continua vigilant per si és necessari donar assistència a noves embarcacions de migrants.

Sea Watch també ha denunciat que fa uns dies una patrullera de la guàrdia costanera líbia els va intimidar perquè apaguessin els motors amb l’amenaça de disparar-los i després els va ordenar abandonar la zona, malgrat que estaven en aigües internacionals.

El rescat d’avui és el quart que efectua el barco, que dijous va salvar un pot amb 24 persones i un altre amb 86, mentre que sis persones més van ser recollides de l’aigua després d’haver sigut interceptats per la guàrdia costanera líbia i posteriorment haver saltat al mar.

Per la seva part, el barco Geo Barents, operat per Metges sense Fronteres (MSF), ha desembarcat a Messina (Sicília), després de rebre l’autorització d’Itàlia, els 186 migrants rescatats fa uns dies i també els cossos de les 10 persones que van trobar mortes per asfíxia al fons d’una de les barques.

Prop de 1.300 morts el 2021

Segons dades de l’Organització Internacional de les Migracions (OIM), més de 29.400 persones migrants han sigut interceptades al Mediterrani i retornades a Líbia aquest any, el triple que durant el mateix període del 2020.

A més, 555 han perdut la vida i 736 han desaparegut en diversos naufragis, en comparació amb les 381 morts i 597 desapareguts l’any anterior.