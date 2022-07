Sense massa convicció i sota la mirada d’altres, els líders rivals encaixen les seves mans mentre miren a càmera. Per primera vegada en sis anys, el president de l’Autoritat Palestina (AP), Mahmud Abbas, i el líder del braç polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, es troben. Després de 15 anys de lluites internes que han paralitzat la política palestina, Algèria ha sigut l’escenari d’aquest històric acostament. No han transcendit detalls de la conversa d’aquest dimarts, emparada per un entusiasmat president algerià, Abdelmadjid Tebboune.

Abbas i Haniyeh es troben a Algèria per a les celebracions del 60 aniversari de la independència del país nord-africà de França. Unes hores abans de la «històrica» encaixada, els dos líders palestins mantenien les distàncies en la cerimònia commemorativa de la independència d’Algèria. Però finalment, en una reunió amb el mandatari algerià i altres representants polítics, els dirigents de Cisjordània i Gaza s’han saludat per primera vegada des del 2016, tot i que amb certa incomoditat visible als rostres.

Sis anys des de Qatar

Qatar va ser l’escenari de la seva última trobada, també sota l’empara del ministre de Relacions Exteriors. L’Autoritat Palestina i Hamàs estan enfrontats des del 2007, quan després d’una Guerra Civil entre les dues faccions, el grup islamista va prendre la franja de Gaza per la força. L’any anterior, els membres del Moviment de Resistència Islàmica havien guanyat les eleccions, les últimes celebrades a Palestina. La seva victòria va provocar que la comunitat internacional retirés totes les seves ajudes a les autoritats palestines, cosa que va abocar les dues faccions a una guerra.

الرئيس الجزائري يجمع الرئيس عباس وهنية في لقاءٍ مساء اليوم pic.twitter.com/8c3TclTfuY — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) 5 de julio de 2022

El resultat va ser una separació administrativa dels territoris palestins. En el dia d’avui, segueix present, sense amb prou feines un horitzó d’unió. El govern de l’Autoritat Palestina a Cisjordània està en mans de Fatah representat per Mahmud Abbas, en una perpètua crisi de legitimitat després de tres lustres sense eleccions. A Gaza, és Hamàs qui controla de facto el territori. Des d’allà, no reconeix l’autoritat d’Abbas, el mandat del qual ja ha expirat sense un successor a la vista. Han sigut molts els intents de reconciliació impulsats per líders de la regió, però, per ara, no hi ha hagut resultats.

Eleccions sense data

D’alguna manera, aquesta trobada a Algèria podria ser un tímid indicador dels nous esforços per negociar un diàleg de reconciliació entre les faccions en guerra. L’última gran ronda de converses entre alts funcionaris de Fatah i Hamàs es va donar el 2020. Però la convocatòria fallida d’eleccions per a la primavera passada va ser un nou punt de desacord per als dos líders. El maig del 2021 havia de ser el moment en què la societat palestina votés per primera vegada en 15 anys.

Però, tal com s’esperava, el president de l’AP va posposar els comicis tan sols unes setmanes abans de la seva celebració. Tot i que va culpar Israel per no permetre que els residents de Jerusalem Est votessin, molts apunten a una altra raó: la creixent impopularitat d’Abbas i les lluites internes tant dins de Fatah com fora a Hamàs. «És un cop contra el camí de l’associació i el consens nacional», va denunciar el grup islàmic en aquell moment. Més d’un any després de l’anunci de la postergació del vot, encara no hi ha una data establerta per als comicis.

Mentrestant, Israel acaba de convocar els seus cinquens comicis en tres anys. Unes hores abans d’aquesta històrica encaixada, el nou primer ministre israelià, Yair Lapid, va confirmar la possibilitat de reunir-se amb Abbas durant una visita a França. «Si hi ha una possibilitat d’un resultat positiu per a Israel», podrien reunir-se, però «no tindria una reunió pel fet de reunir-se», ha respost Lapid a les propostes del president francès de tornar «al diàleg polític entre palestins i israelians».