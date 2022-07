El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha declarat aquest dimecres «inadmissible» el recurs que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va interposar contra la decisió del Parlament Europeu de no deixar-lo participar en la primera sessió plenària d’aquesta legislatura, el 2 de juliol del 2019, ni reconèixer-los la immunitat associada després d’obtenir escons per Junts en les eleccions europees. La sentència, no obstant, es pot recórrer davant la instància superior, el Tribunal de Justícia de la UE.

La sentència apunta que el llavors president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven en la llista d’eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central. La sentència de la sala del Tribunal General europeu recorda, a més, que la decisió de no concedir-los l’acreditació temporal per complir els tràmits administratius necessaris per ocupar els escons i exercir els drets associats no era definitiva, ja que el president de l’Eurocambra va indicar que podria canviar en funció de nova informació rebuda. Puigdemont i Comín, de fet, van ocupar els respectius escons el gener del 2020.