L'exfutbolista i exentrenador navarrès Juan Carlos Unzué va dedicar aquest dimecres el "chupinazo" amb el qual s'han inaugurat les festes dels Sanfermines 2022 a Pamplona als sanitaris que han treballat aquests últims anys per combatre la pandèmia de la covid-19 i als malalts, com ell, d'ELA.

"Aquest 'chupinazo' va dedicat a totes i tots els sanitaris i les persones que ens han ajudat en tota la pandèmia. També va dedicat a totes i tots els malalts amb ELA, especialment a Moncho. Visca Sant Fermín! Gora Sant Fermín!", va dir l'exentrenador del Girona abans d'encendre la metxa del petardo al balcó de l'Ajuntament de Pamplona.

Des que el 2020 va fer públic que patia ELA, Unzué s'ha convertit en un referent de la visibilització i la lluita contra aquesta malaltia, protagonitzant campanyes, xerrades, documentals i llibres en els quals explica en primera persona la seva convivència amb l'esclerosi lateral amiotròfica.

Unzué va confessar que ser el protagonista del "chupinazo" és "un orgull i un privilegi". "Perquè no són moltes les persones que han pogut viure aquest moment i algun d'ells me l'ha fet saber i m'ha contestat que això cal viure-ho, no es pot explicar el que un sent. Jo espero que sigui un dia molt especial, no tan sols per a mi, sinó per a tots els meus companys. Tirar el 'chupinazo' és també donar visibilitat a l'ELA, que és el meu objectiu de vida en aquests moments", va assenyalar.