Milers de pelegrins musulmans presents a la Meca per primera vegada després de la pandèmia de covid han començat aquest dijous al matí a dirigir-se cap a Mina, per celebrar un dels rituals més grans del Hajj. En aquest ritual, nombrosos fidels efectuen el viatge a peu fins a Mina, a set quilòmetres de distància de la Gran Mesquita, el lloc més sagrat de l’islam situat a l’oest de l’Aràbia Saudita. «Em sento molt bé. Tot això és per ser més a prop de Déu», ha dit el pelegrí tunisià Khaled Bin Jomaa, de 44 anys, mentre entrava al campament a peu, amb un paraigua per protegir-se del sol i una alfombra d’oració.

