Un excònsul de Letònia a Barcelona diu al jutge que va ser espiat per Villarejo

El que va ser cònsol de Letònia a Barcelona i president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes Xavier Vinyals va assegurar ahir davant del jutge de l’Audiència Nacional encarregat de la instrucció del cas Villarejo que va ser espiat per l’ara comissari jubilat.

Fonts jurídiques van confirmar que, en la seva declaració com a perjudicat davant el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 6, Manuel García Castellón, va donar detalls sobre la suposada vigilància a la qual es va veure sotmès com a part del Projecte Goblin.

Segons el relat judicial, el client de Villarejo en aquest cas hauria estat un dels imputats, Daniel Castells, per trobar alguna cosa de Ramon Vinyals i/o el seu fill Xavier que li donés cert avantatge a l’hora de resoldre el conflicte que mantenien per un procediment on els Vinyals acusaven Castells d’apropiació indeguda i pel qual la Fiscalia li demanava presó i una indemnització milionària.

El treball s’hauria executat a través d’una empresa que estava vinculada a l’expolicia Antonio Giménez Raso, «una mena de filial del Grup Cenyt», l’empresa constituïda per Villarejo. Castells hauria pagat 15.000 euros per aquest treball.