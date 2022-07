La franctiradora brasilera Thalita do Valle, de 39 anys, va morir en combat durant un bombardeig en la guerra a Ucraïna, on formava part de les files de la Legió Internacional com a voluntària, segons van confirmar els seus familiars.

Do Valle va morir junt amb el també brasiler Douglas Búrigo a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv el 30 de juny després que el búnquer on es trobava s’incendiés a causa d’un bombardeig, segons va explicar el seu germà, Théo Rodrigo Vieira, en declaracions recollides per mitjans locals.

«Era una heroïna i la seva vocació era salvar vides, participant en missions humanitàries», va explicar Viera al portal de notícies UOL.

Model i actriu en la seva joventut, Do Valle era socorrista i havia participat en una missió contra Estat Islàmic a la regió del Kurdistan iraquià, i la va arribar a narrar a les xarxes socials i al seu canal de Youtube.

Una peixmerga

Allà va rebre entrenament per convertir-se en franctiradora d’elit i integrar els peixmerga, que és com es coneixen les forces armades kurdes que van lluitar contra Estat Islàmic.

«Va rebre entrenament i va fer els cursos necessaris per anar al front. No obstant, a l’entrar a l’Exèrcit kurd, es va especialitzar en tirs de precisió, amb armes llargues. Thalita era de l’exèrcit femení i integrava una línia del front amb franctiradors d’elit», va afegir.

La brasilera també va participar en diverses operacions de rescat al Brasil, com la tragèdia de Mariana, que va deixar una vintena de morts després de la ruptura d’una presa a Minas Gerais el 2015, o la de la ciutat de Petrópolis, colpejada per intenses pluges que van provocar més de 200 morts.

Amant dels animals, en va rescatar desenes durant la tragèdia minera de Brumadinho, ocorreguda el 2019 també a Minas Gerais.

Do Valle havia arribat a Ucraïna feia tan sols tres setmanes i l’última vegada que es va comunicar amb els seus familiars va ser el 27 de juny, segons recorda el seu germà.

«Quan conversàvem per telèfon jo ho volia saber tot, però ella deia que no podia parlar gaire perquè les activitats per telèfon estaven sent controlades per drons russos. Trucava només per avisar que estava bé», va explicar.