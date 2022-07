Johnson s’aferra al poder més sol que mai després de l’allau de dimissions

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va desafiar ahir el Govern després d’una llarguíssima reunió amb una representació dels seus ministres que li van demanar que fes un pas al costat, però es va negar i va dir que no pensava dimitir. Entre la delegació de ministres hi havia el cap del grup parlamentari, Chris Heaton-Harris; el titular de Transport, Grant Shapps, i el de Gal·les, Simon Hart.

També la ministra d’Interior, Priti Patel, va ser vista entrant a Downing Street per participar en la reunió. Patel és una de les polítiques més fidels a Johnson. Parlaven pràcticament en nom de tot el Gabinet. Va transcendir que tenien el suport de Nadhim Zahawi, que dimarts a la nit va ser nomenat per Johnson nou titular de Finances en substitució del dimissionari Rishi Sunak.

També Michael Gove va dir ahir a la tarda a Johnson que havia de marxar, en una altra reunió privada. Gove és una de les figures més importants dins del Govern, el ministre d’Anivellament Territorial, que és el ministeri que s’encarrega de complir la promesa electoral de Johnson i desenvolupar el nord del país. És un dels polítics amb més ascendència al Gabinet.

Altres ministres, com el d’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, i el de Negocis, Kwasi Kwarteng, van transmetre a Johnson el mateix missatge. No obstant, segons es va filtrar, el primer ministre es va mostrar absolutament desafiador i va dir que no renunciaria. Va afirmar que la dimissió i la convocatòria d’unes primàries només provocarien el caos en un estiu en què s’esperava que comencés la recuperació econòmica i que incrementaria la pressió per a la convocatòria d’eleccions generals per part de l’oposició.

El desafiament de Johnson no és només al seu gabinet, sinó també al seu grup parlamentari i al seu partit. A tothom. Ja són més de 15 sotssecretaris, 15 secretaris privats, el vicepresident del partit, a més de dos ministres, els que han deixat els càrrecs. Ahir a la tarda Johnson va comparèixer al Parlament en la sessió de control. El líder de l’oposició, el laborista Keir Starmer, va qualificar la situació d’espectacle «patètic». El primer ministre va replicar a Starmer que la diferència és que ells tenen projecte, mentre que els laboristes, no.

La revolta contra Johnson la van començar Sajid Javid, ministre de Sanitat, i Rishi Sunak, titular de Finances, dos dels pesos pesants del partit, que van ser els primers a dimitir.